Hokejista Bäckström čelí po operácii bedrového kĺbu neistej budúcnosti

New York 19. júna (TASR) - Nicklas Bäckström sa v piatok podrobil operácii bedrového kĺbu a jeho budúcnosť v hokejovej NHL je neistá. Švédsky center Washingtonu Capitals absolvoval zákrok na klinike ANCA v Belgicku.



Capitals neuviedli dĺžku absencie 34-ročného hokejistu, ktorý artroskopický zákrok bedrového kĺbu absolvoval aj v roku 2015. Bäckströmovi teraz lekári pri operácii obnovili zranený kĺb, čo je menej invazívne ako kompletná výmena, ale napriek tomu čelí Švéd hrozbe ukončenia kariéry.



Po rovnakom zákroku sa vrátili na ľad obranca Ed Jovanovski, ktorý po takejto operácii bedra odohral za Floridu Panthers sezónu 2013-14 a vrátil sa aj útočník Ryan Kesler. Ten po operácii pravého bedrového kĺbu nastúpil na sezónu 2018-19, ale vo februári 2020 mu museli operovať aj ľavý kĺb a to ho viedlo k ukončeniu kariéry.



Pre problémy s bedrom vynechal Bäckström prvých 28 zápasov tejto sezóny, v základnej časti napokon odohral 47 duelov, v ktorých nazbieral 31 bodov (6+25). V play off strelil dva góly a pridal štyri asistencie, ale Capitals v prvom kole nestačili v šiestich zápasoch na Floridu Panthers. “Bedro už nebude nikdy na 100 percent v poriadku. To vieme všetci. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať,” uviedol Bäckström ešte 15. mája podľa nhl.com.



Bäckström je druhý najproduktívnejší hráč v histórii Capitals za Alexandrom Ovečkinom. Švédsky útočník v 1058 zápasoch nazbieral 1011 bodov za 264 gólov a 747 asistencií. Všetkých 15 sezón v NHL odohral za Washington, s ktorým v roku 2018 získal Stanleyho pohár. S Capitals má ešte zmluvu na tri sezóny s ročným zárobkom 9,2 milióna dolárov. Päťročný kontrakt na 46 miliónov podpísal v roku 2020. Washington začne novú sezónu aj bez útočníka Toma Wilsona, ktorého po operácii kolena čaká šesť až osemmesačná pauza.