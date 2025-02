Hokejista Belányi bude pôsobiť v Poprade aj v budúcej sezóne

Poprad 19. februára (TASR) - Hokejový klub HK Poprad si uplatnil opciu na predĺženie zmluvy s brankárom Filipom Belányim. Dvadsaťštyriročný odchovanec Banskej Bystrice tak bude súčasťou tímu spod Tatier aj v budúcom ligovom ročníku. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Belányiho angažmán v kádri "kamzíkov" začal ešte v predošlej sezóne, keď bol súčasťou výmeny s Eugenom Rabčanom, ktorý putoval do Banskej Bystrice. "Som rád, že ostávam v klube, bola to moja priorita. Je tu skvelé prostredie, zázemie a fanúšikovia. Túto sezónu to nebolo ideálne, ale stále na sebe pracujem a verím, že sa posuniem vyššie a budem tímu pomáhať," predstavil svoje ciele.



V prebiehajúcej sezóne nastúpil na deväť duelov s úspešnosťou zákrokov 89,3 percenta. Športový riaditeľ Július Koval si však pochvaľuje najmä jeho spoluprácu s Adamom Vayom: "Táto dvojička si rozumie, a preto budeme pokračovať v tandeme Vay – Belányi."