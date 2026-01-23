< sekcia Šport
Hokejista Brodin sa podrobil operácii, príde o olympiádu
Tridsaťdvaročný obranca odohral v tomto ročníku za Wild 42 zápasov, v ktorých nazbieral 15 bodov za tri góly a 12 asistencií.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
St. Paul 22. novembra (TASR) - Švédsky hokejový obranca Jonas Brodin podstúpil operáciu z dôvodu zranenia v dolnej časti tela a príde o účasť na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Potvrdil to tréner Minnesoty Wild John Hynes.
Zadák „divochov“ nenastúpil na štvrtkový zápas s Detroitom, bol to už piaty duel za sebou, ktorý vynechal. Už v decembri absentoval v štyroch stretnutiach. Hynes uviedol, že sa nedá v tejto chvíli odhadnúť termín návratu Brodina do zostavy Minnesoty, no dodal, že by v prebiehajúcej sezóne ešte mal nastúpiť. „Vráti sa, to je isté, stihne ešte časť sezóny,“ povedal Hynes podľa AP. Zatiaľ nie je známe, kto Brodina vo švédskej olympijskej nominácii nahradí.
Tridsaťdvaročný obranca odohral v tomto ročníku za Wild 42 zápasov, v ktorých nazbieral 15 bodov za tri góly a 12 asistencií. Z tímu Minnesoty sú v nominácii „troch koruniek“ aj útočník Joel Eriksson Ek a brankári Filip Gustavsson a Jesper Wallstedt. Švédi sú jedným zo súperov Slovenska v B-skupine olympijského turnaja v Miláne, vzájomný zápas v aréne PalaItalia Santa Giulia je na programe 14. februára o 12.10 h.
Zadák „divochov“ nenastúpil na štvrtkový zápas s Detroitom, bol to už piaty duel za sebou, ktorý vynechal. Už v decembri absentoval v štyroch stretnutiach. Hynes uviedol, že sa nedá v tejto chvíli odhadnúť termín návratu Brodina do zostavy Minnesoty, no dodal, že by v prebiehajúcej sezóne ešte mal nastúpiť. „Vráti sa, to je isté, stihne ešte časť sezóny,“ povedal Hynes podľa AP. Zatiaľ nie je známe, kto Brodina vo švédskej olympijskej nominácii nahradí.
Tridsaťdvaročný obranca odohral v tomto ročníku za Wild 42 zápasov, v ktorých nazbieral 15 bodov za tri góly a 12 asistencií. Z tímu Minnesoty sú v nominácii „troch koruniek“ aj útočník Joel Eriksson Ek a brankári Filip Gustavsson a Jesper Wallstedt. Švédi sú jedným zo súperov Slovenska v B-skupine olympijského turnaja v Miláne, vzájomný zápas v aréne PalaItalia Santa Giulia je na programe 14. februára o 12.10 h.