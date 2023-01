Hokejista Caufield sa v stredu podrobí operácii ramena

Montreal 28. januára (TASR) - Hokejista Montrealu Cole Caufield podstúpi v stredu operáciu pravého ramena a v tejto sezóne NHL si už nezahrá. Pokiaľ by jeho klub bol reálne v hre o postup do play off, zákrok by podľa vlastných slov odložil na neskorší termín.



"Nechcel som prerušiť sezónu, ale musím myslieť na môj dlhodobý zdravotný stav. Keďže sme ďaleko od priečok zaručujúcich účasť v play off, rozhodol som sa ísť na operáciu," vyhlásil Caufield.



Tréner Martin St. Louis prezradil, že útočník sa zranil už začiatkom sezóny, no hral aj cez bolesť. Caufield je líder Canadiens s 26 gólmi a druhý s 36 bodmi v 46 zápasoch. Okrem neho už kanadskému tímu nepomôže do konca sezóny ani zranený slovenský útočník Juraj Slafkovský.