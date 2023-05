Hokejista Chlapík stále netrénuje, Česi dopísali Kauta a Voženílka

Riga 14. mája (TASR) - Český hokejista Filip Chlapík je po hite od slovenského obrancu Patrika Kocha v úvodnom zápase MS v Rige stále zranený a netrénuje. Vedenie českého tímu dopísalo pred nedeľným duelom proti Kazachstanu na súpisku útočníkov Martina Kauta a Daniela Voženílka.



"Ku Kochovi by som sa nerád vracal, povedaného a napísaného toho bolo dosť. Je to za nami, či to bolo fér alebo nie. Koch takto hrá a takto to musíme brať,“ uviedol pre portál idnes.cz asistent trénera českej reprezentácie Libor Zábranský. "Chlapík je v opatere lekára. A ten rozhodne, kedy bude môcť nastúpiť. Snáď to bude čoskoro, celú sezónu má neuveriteľnú smolu."



K novému zloženiu formácií Zábranský povedal: "Nebudem komentovať zostavu, ale videli ste to na ľade, Kaut s Voženílkom budú figurovať v zostave na zápas z Kazachstanom. Voženílek je veľmi zaujímavý hráč v predbránkových priestoroch, v rohoch klziska dokáže vybojovať množstvo pukov. Kaut prinesie rýchlosť a dravosť, navyše je pravák."