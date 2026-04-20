< sekcia Šport
Hokejista Cracknell zotrvá v kádri Popradu aj v sezóne 2026/2027
Autor TASR
Poprad 20. apríla (TASR) - Kanadský hokejista Adam Cracknell zotrvá v kádri HK Poprad aj v sezóne 2026/2027. Skúsený útočník a kapitán tímu pri potvrdení podpisu novej zmluvy neskrýval svoju spokojnosť a otvorene priznal, že iné možnosti ani nezvažoval.
„Zostať v Poprade bolo pre mňa a moju rodinu jednoduché rozhodnutie. Nechcem hrať nikde inde,“ uviedol pre oficiálnu webovú stránku „kamzíkov" Cracknell, čím podčiarkol hlboké puto, ktoré si k mestu a organizácii za uplynulé obdobie vybudoval. Športový manažér klubu Richard Stehlík k podpisu novej zmluvy s Kanaďanom uviedol: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo podpísať Adama na budúcu sezónu. Je to veľká hokejová osobnosť, líder a profesionál, ktorého by chcel mať každý hokejový klub v mužstve.“
Vedenie klubu si od tohto kroku sľubuje kontinuitu v nastavenom systéme a udržanie vysokej úrovne tímovej kultúry. „Adam Cracknell sa stal tvárou popradského hokeja a jeho ochota pokračovať v kariére práve v tomto drese vysiela jasný odkaz aj smerom k súperom. Cieľom zostáva nadviazať na úspešné momenty z minulej sezóny a s kapitánom, ktorý hrá v Poprade srdcom, pomýšľať na tie najvyššie priečky v tabuľke. Pre klub je to nielen športové víťazstvo, ale aj potvrdenie, že dokáže vytvoriť špičkové podmienky pre svetových hráčov," zdôraznili predstavitelia Popradu na klubovom webe.
