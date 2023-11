Hokejista Drábek podpísal novú dvojročnú zmluvu so Spišskou Novou Vsou

Spišská Nová Ves 16. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Michael Drábek sa dohodol na novej dvojročnej spolupráci s tímom HK Spišská Nová Ves. Klub to oznámil na sociálnej sieti.



Drábek odštartoval sezónu v Trenčíne, nastúpil v piatich zápasoch a zaznamenal tri asistencie. Po príchode do Spišskej odohral osem duelov a pripísal si tri body (1+2). "Sledovali sme ho dlhodobo a už v závere minulej sezóny sme mali o neho záujem. To sa podarilo zrealizovať počas nedávnej výmeny s Duklou Trenčín. Michael je prototyp moderného útočníka, ktorý je silný na puku s výborným korčuľovaním. Na jeho silných stránkach budeme chcieť stavať v nasledujúcich sezónach a využiť jeho potenciál v maximálnej možnej miere," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.



Spišiaci sa počas reprezentačnej prestávky dohodli na novom dvojročnom kontrakte aj s útočníkom Jurajom Majdanom. Mužstvo Vlastimila Wojnara je na čele extraligovej tabuľky, pred druhými Košicami má trojbodový náskok.