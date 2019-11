Hokejista Hovorka skončil v Pardubiciach

Pardubice 23. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Hovorka už nie je hráč českého extraligistu HC Dynamo Pardubice. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej internetovej stránke.



K ukončeniu spolupráce došlo po zápase v Zlíne, ktorý pardubický tím prehral 0:3. "Rozhodli sme sa, že Marek Hovorka nebude ďalej pôsobiť v našom tíme. Jeho ďalší angažmán budeme riešiť. Rád by som sa mu poďakoval za odvedené služby a poprial mu veľa zdravia a šťastia v ďalšej kariére," uviedol športový manažér klubu Jaromír Kverka.



Skúsený slovenský útočník prišiel do Pardubíc počas sezóny 2018/2019 po tom, čo si v drese Admiralu Vladivostok vyskúšal Kontinentálnu hokejovú ligu. Pardubiciam výrazne pomohol k záchrane v najvyššej súťaži. Po príchode odohral 37 zápasov, v ktorých získal 21 kanadských bodov za 15 gólov a 6 asistencií. V ročníku 2019/2020 nastúpil do 16 stretnutí, v nich mal bilanciu 3 góly a 3 asistencie.



Pardubice boli pre neho už ôsme pôsobisko v najvyššej českej súťaži. V minulosti nastupoval aj za Ústí nad Labem, Mladú Boleslav, Kladno, Spartu Praha, Karlove Vary, Chomutov a Vítkovice.