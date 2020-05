Hokejista Hrivík predĺžil kontrakt s Leksandom o ďalšie dva roky

Leksand 1. mája (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hrivík bude naďalej pôsobiť vo švédskom Leksands IF. S klubom sa dohodol na predĺžení kontraktu o ďalšie dva roky, informovala oficiálna stránka tímu tamojšej najvyššej súťaže SHL.



Napriek záujmu viacerých klubov zo severu Európy sa Hrivík rozhodol nezmeniť dres. "Som veľmi rád, že sa budem môcť vrátiť naspäť do Leksandu. Po sezóne mi písalo veľa fanúšikov, čo je pre mňa dôležité," uviedol 28-ročný útočník pre klubový web.



Hrivík prišiel do Leksandu pred uplynulou predčasne ukončenou sezónou, v ktorej jeho tím obsadil predposledné 13. miesto v základnej časti. V 46 dueloch nazbieral 30 bodov za 12 gólov a 18 asistencií a bol najproduktívnejší v tíme. "Patril k našim absolútne najlepším hráčom a chce klubu pomôcť dostať sa v nasledujúcich ročníkoch vyššie," povedal generálny manažér Leksandu Thomas Johansson.



Slovenský reprezentant hral pred príchodom do Švédska v KHL za Viťaz Podoľsk. V minulosti si vyskúšal aj NHL, v dresoch New Yorku Rangers a Calgary Flames odohral spolu 24 duelov a nazbieral tri asistencie. Výraznejšiu porciu duelov má na konte v nižšej zámorskej AHL s celkovo 374 odohranými zápasmi.