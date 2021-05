Hokejista Malina zamieril do Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves 29. mája (TASR) - Nováčik slovenskej hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves angažoval 29-ročného obrancu Ľubomíra Malinu. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



"Luba poznam z nasho spolocneho posobenia v Poprade. Ide o charakterneho hraca, pre ktoreho je najdolezitejsie vitazstvo timu. Som si isty, ze svojou povahou vyborne zapadne do nasho kolektivu a na lade nam svojimi skusenostami pomoze k vitazstvam," povedal manažér Spišiakov Richard Rapáč.



Malina odohral sezónu 2020/2021 v Slovenskej hokejovej lige. V drese Vlci Žilina odohral celkovo 48 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 3 góly, 10 asistencií, 24 trestných minút a 27 plusových bodov. S tímom sa prebojoval do finále druhej najvyššej súťaže, v ktorom Vlci podľahli práve Spišiakom.



V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 203 zápasov, nastupoval v nej za Poprad a slovenskú "dvadsiatku."