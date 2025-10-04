< sekcia Šport
Vedenie Nashville sa dohodlo s Evangelistom na dvojročnom kontrakte
Evangelista zaznamenal v minulom ročníku 10 gólov a 22 asistencií v 68 zápasoch v drese Nashvillu.
Autor TASR
Nashville 4. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Nashville Predators sa dohodlo s kanadským hokejistom Lukeom Evangelistom na novej dvojročnej zmluve. Dvadsaťtriročný krídelník si zarobí v priemere tri milióny dolárov za sezónu.
Klub sa s hráčom dohodol na predĺžení spolupráce iba pár dní pred štartom novej sezóny. Evangelista bol posledný obmedzený voľný hráč v NHL, ktorému chýbal kontrakt na sezónu 2025/2026. Podľa TSN dokonca odišiel od tímu do rodnej Kanady, kde trénoval individuálne.
Evangelista zaznamenal v minulom ročníku 10 gólov a 22 asistencií v 68 zápasoch v drese Nashvillu. „Predátori“ odštartujú ročník budúci týždeň v noci na piatok duelom s Columbusom.
