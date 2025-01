Hokejista Okoličány sa vrátil do Nitry z hosťovania v Nových Zámkoch

Nitra 4. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dávid Okoličány sa vrátil z hosťovania v Nových Zámkov do HK Nitra. Klub na oficiálnej stránke informoval, že stiahnutím kmeňového hráča reagoval na "personálny vývoj v A-tíme".



Pre Okoličányho bola uplynulá sezóna 2023/2024 prvá v drese Nitry a zakončil ju ziskom majstrovského titulu. Získal v nej celkovo 22 kanadských bodov vrátane osem v play off, čím si vytvoril osobné maximum v najvyššej slovenskej súťaži. Vstup do ročníka 2024/2025 mu však bodovo nevyšiel, keď mal po 12 zápasoch bilanciu 0+1. V novembri zamieril na hosťovanie do Nových Zámkov, ktoré malo pôvodne uplynúť na konci prestupového obdobia (15. februára). V novozámockom drese odohral 16 zápasov s bilanciou 3 góly a 3 asistencie.