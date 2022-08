Hokejista Palát sa stal jedným z majiteľov anglického klubu

Plymouth 3. augusta (TASR) - Český hokejista Ondřej Palát sa stal jedným z majiteľov anglického futbalového klubu Plymouth Argyle FC. Do majetkových štruktúr klubu z tretej najvyššej súťaže vstúpil v pozícii spoluvlastníka americkej investičnej spoločnosti, v ktorej figuruje s ďalším hokejistom Švédom Victorom Hedmanom. "Tento krok vnímam ako dobrú príležitosť. Možnosť vstúpiť do anglického klubu sa nenaskytá každý deň," uviedol Palát pre sport.cz.



Spoločnosť, v ktorej figurujú už bývalí spoluhráči z klubu Tampa Bay Lightning (Palát nedávno zamieril do New Jersey), kúpila 20-percentný podiel za 4 milióny libier (približne 4,7 milióna eur).



"Vstup do tohto futbalového klubu je rozhodnutie celej našej investičnej skupiny, ale ja ako futbalový fanúšik mám z toho veľkú radosť. Absolvovali sme veľa online mítingov a bol som nadšený z osobného prístupu majiteľov a manažérov klubu. Oni zase oceňovali naše športové cítenie a úspechy, ktoré sme s Victorom dosiahli," poznamenal 31-ročný krídelník, ktorý v rokoch 2020 a 2021 dvakrát získal s Tampou Bay Stanleyho pohár. "Nie je to masívna investícia, ale určite to bude zaujímavé. Ja osobne sa na žiadnych strategických rozhodnutiach nebudem podieľať a úplne mi postačí úloha fanúšika," priznal Palát pre sport.cz.