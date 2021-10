Hokejista Petráš zo Žiliny nastúpi za Zvolen, Škorvánek za Michalovce

Žilina/Zvolen/Michalovce 17. októbra (TASR) - Kmeňoví hráči hokejového klubu Vlci Žilina Šimon Petráš a Stanislav Škorvánek nastúpia v nedeľňajších zápasoch 8. kola Tipos extraligy. Krídelníka Petráša angažoval na jednorazový štart HKM Zvolen, brankár Škorvánek bude k dispozícii trénerom Michaloviec. Žilinský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Koncom týždňa nás oslovili dva extraligové kluby s požiadavkou o uvoľnenie Šimona Petráša a Stanislava Škorvánka na jeden zápas," uviedol žilinský klub na svojej stránke.



Petráš nastúpil v prebiehajúcom ročníku druhej najvyššej súťaže do 9 zápasov, v ktorých získal 15 kanadských bodov za 6 gólov a 9 asistencií. Priebežne je tretí v bodovaní celej súťaže a prvý v rámci tímu. V drese Zvolena by mal nastúpiť v dnešnom zápase proti Novým Zámkom (16.00 h).



Brankár Škorvánek doteraz nastúpil do 7 zápasov, v ktorých dosiahol 92,8-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,12 inkasovaného gólu na zápas. Michalovskému tímu bude k dispozícii v zápase proti Banskej Bystrici (16.00 h).