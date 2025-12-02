< sekcia Šport
Hokejista Roman Kukumberg ml. je po vážnej nehode v kritickom stave
Dvadsaťročný útočník leží v umelom spánku s vážnymi poraneniami hlavy na bratislavských Kramároch.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. decembra (TASR) - Hokejista bratislavského Slovana Roman Kukumberg ml. je po vážnej dopravnej nehode v kritickom stave. Informovala o tom TV JOJ, pre ktorú správu potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská. HC Slovan Bratislava informoval, že Kukumberg bol pri nehode na mieste spolujazdca. Klub zrušil všetky plánované aktivity na utorok.
Nehoda sa stala v utorňajších ranných nehodách v Trnavskom kraji na ceste medzi Kvetoslavovom a Šamorínom. Dvadsaťročný útočník leží v umelom spánku s vážnymi poraneniami hlavy na bratislavských Kramároch. „Môžeme potvrdiť, že dnes (2.12.) k nám bol privezený pacient v kritickom stave s vážnymi poraneniami hlavy. V tejto chvíli prebieha diagnostika a zdravotníci robia všetko pre jeho záchranu," citoval hovorkyňu Kliskú portál noviny.sk.
Kukumberg ml. odohral v aktuálnej sezóne Tipsport ligy za „belasých“ 24 zápasov, v ktorých si pripísal jednu asistenciu. V minulosti hral v drese Slovenska na MS do 18 rokov a na dvoch MS do 20 rokov. Je synom hokejistu Romana Kukumberga st., ktorý reprezentoval Slovensko na štyroch MS, na klubovej úrovni pôsobil rovnako aj v bratislavskom Slovane a v súčasnosti je hlavný tréner HK Gladiators Trnava.
„Podľa dostupných informácií, 'Kuko' bol na mieste spolujazdca v jednom z dotknutých vozidiel. Momentálne sa nachádza v umelom spánku v nemocnici na bratislavských Kramároch. HC Slovan Bratislava s okamžitou platnosťou ruší všetky športové aj iné aktivity plánované na dnešný deň. Klub prosí všetkých fanúšikov, aby v tejto zložitej chvíli držali 'Kukovi' palce a rešpektovali súkromie rodiny. Zároveň vyjadrujeme našu úprimnú vďaku všetkým záchranným zložkám, ktoré zasahovali pri tejto vážnej dopravnej nehode,“ uviedol klub na svojom webe.
