Hokejista Stankoven v OHL prispel gólom a asistenciou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Ottawa 4. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Matej Stankoven prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Bramptonu nad Sault Ste. Marie 5:0 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej OHL. Pripísal si aj dve plusky a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.

Gólovo sa v OHL presadil aj ďalší slovenský útočník Tomáš Pobežal, ktorý skóroval pri výhre Kingstonu nad Oshawou 5:2. V QMJHL bodoval obranca Filip Kovalčík, ktorý prihral na víťazný gól pri triumfe Drummondvillu 5:3 nad Shawiniganom. Vo WHL strelil Tobias Tomík svoj premiérový gól v súťaži, no jeho Vancouver prehral s tímom Swift Current 5:7. Slovenský útočník dostal v zápase aj 10-minútový osobný trest.
