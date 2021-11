Hokejista Tomáš Mikúš sa vrátil do Karlových Varov

Karlove Vary 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Mikúš zmenil pôsobisko v rámci českej extraligy. Po predčasnom konci v Zlíne sa v rámci výmeny za českého obrancu Tomáša Hanouska vrátil do klubu HC Energie Karlove Vary, v ktorom pôsobil v uplynulých troch sezónach. Kluby informovali o transfere na oficiálnych stránkach.



Mikúš prišiel do Zlína pred sezónou 2021/2022 práve z Karlových Varov a v prebiehajúcom ročníku odohral 20 zápasov. Získal v nich 17 kanadských bodov za 4 góly a 13 asistencií a bol najproduktívnejší hráč tímu. Mužstvu sa však nedarí a z 21 zápasov dokázalo vyhrať iba dva. Na poslednom mieste tabuľky má iba 8 bodov a 7-bodovú stratu na predposledné Kladno. Mikúš nedávno požiadal vedenie zlínskeho klubu o výmenu do iného klubu, na čo Zlín zareagoval ukončením jeho pôsobenia v tíme. "Keď sa rozhodlo, že ma Zlín vymení, tak sa ozvalo viacero klubov, ale rozhodovanie nebolo iba na mne, pretože som mal platnú zmluvu v Zlíne. Som rád, že idem do známeho prostredia, v ktorom som strávil tri krásne roky. Narodili sa nám tam deti, mám tam veľa kamarátov," poznamenal Mikúš.