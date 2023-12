Hokejista Tomáš Tatar si užíva pôsobisko v Seattli

New York 24. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si užíva nové pôsobisko v Seattli. Tridsaťtriročný útočník v noci na nedeľu zariadil v zámorskej NHL gólom a asistenciou víťazstvo svojho tímu nad Anaheimom (3:2). Z výhry svojich tímov sa radovali aj Šimon Nemec (New Jersey) a Erik Černák (Tampa Bay).



Tatar mal najskôr výrazný podiel na druhom góle Seattlu, keď pri prečíslení zatiahol puk do útočného pásma a posunul ho na Matthewa Beniersa. Americký mladík ešte našiel šikovnou "žabičkou" obrancu Vincea Dunna, ktorý poslal puk za bezmocného Lukáša Dostála. Českého brankára prekonal Tatar v 49. minúte, keď si puk stiahol na bekhend a ponad rameno strelil víťazný gól zápasu.



Tatar sa od výmeny z Colorada herne chytil a už po štyroch dueloch strelil viac gólov (2) ako v predošlých 27 zápasoch počas pôsobenia v drese Avalanche. V rozhovore pre oficiálny web profiligy priznal, že si nové prostredie užíva. "Je to skvelý pocit mať takúto príležitosť. Hokej je opäť pre mňa zábavou a užívam si ho. Vyzerá to tak, že ja, ´Matty´ a Jordan budujeme nejakú chémiu a ja sa veľmi bavím," povedal člen elitného útoku Kraken, ktorý si premiérovo vyslúžil putovný klobúk, ktorým ho za hráča zápasu označil jeho ďalší spoluhráč z päťky Jordan Eberle. "Skvelý zápas, sú to veľké dva body. Užite si sviatky, veselé Vianoce," zaželal Tatar svojim spoluhráčom.



Do diania zasiahli aj ďalší piati Slováci, z ktorých bodoval iba Adam Ružička. Jeho asistencia však nezmenila nič na prehre Calgary na ľade Los Angeles (3:5). Medzi najvyťažovanejších hráčov svojich tímov patrili obrancovia. Najmladší z nich Šimon Nemec odohral za New Jersey 20:54 min. Ešte výraznejšiu porciu na ľade dostal bek Tampy Bay Erik Černák (23:40 min), ktorý si pripísal jednu plusku a vyšiel víťazne zo vzájomného duelu proti Martinovi Fehérvárymu a jeho Washingtonu (2:1 psn). Aj dvadsaťštyriročný zadák Capitals mal tradične vysokú minutáž (22:11) a do štatistík si okrem jeden strely na bránku pripísal aj päť bodyčekov, čo bolo spolu s útočníkom Tomom Wilsonom najviac v zápase.