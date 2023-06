Hokejista Turnbull zamieril z HKM Zvolen do HC´05 Banská Bystrica

Banská Bystrica 11. júna (TASR) - Kanadský hokejový útočník Carter Turnbull zmenil pôsobisko v slovenskej extralige, keď zamieril z HKM Zvolen do HC ´05 Banská Bystrica. V tíme trénera Douga Sheddena by mal produktivitou nahradiť krajana Brandena Troocka, ktorý strelil v ročníku 2022/2023 celkovo 30 gólov. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Pre 24-ročého Turnbulla bol Zvolen prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. V základnej časti stihol odohrať 6 zápasov, v ktorých získal jeden bod za asistenciu. V play off nastúpil do 7 duelov s bilanciou 1+1. "Turnbull je postavou menší, no nebojí sa hrať do tela. Zároveň potrebujeme niekoho, kto nahradí Troocka. Hoci ide o iného hráča ako on, Turnbull by mal byť schopný streliť 20 a viac gólov," poznamenal Shedden.