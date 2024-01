Hokejista Vitásek dostal dvojročný dištanc za pozitívny test na kokaín

Praha 17. januára (TASR) - Český hokejista Ondřej Vitásek dostal dvojročný dištanc za dopingový nález. Antidopingový výbor po viac ako roku od posledného štartu dvojnásobného účastníka MS zverejnil informáciu, že hráč mal pozitívny test na kokaín.



Výbor testoval Vitáska ešte 16. októbra 2022 po zápase Liberca s Pardubicami. Tridsaťtriročný obranca následne stihol ešte odohrať štyri stretnutia. Vitásek si zahral za český národný tím na svetových šampionátoch v rokoch 2014 a 2021. Dostal sa tiež do výberu na ZOH v Pjongčangu.



Pred tromi rokmi dostal dvojročný trest za požitie kokaínu pardubický útočník Jan Mandát. Vitásek si odpykal viac ako polovicu trestu. Na verdikt čaká tiež trojica Graeme McCormack, Kevin Klíma a Martin Štohanzl z Mountfield Hradec Králové, ktorí neprešli dopingovou kontrolou v play off uplynulého ročníka českej extraligy. Vtedy však nešlo o drogy, hráči mali užiť doplnok stravy so zakázanou látkou.