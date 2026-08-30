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Hokejisti Argentíny získali bronz po víťazstve nad Holandskom 2:1

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Na snímke Tomas Ruiz (vpravo) a Holanďan Koen Bijen bojujú o loptičku počas zápasu o bronz na majstrovstvách sveta v pozemnom hokeji medzi Holandskom a Argentínou v belgickom Wavre v nedeľu 30. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Vo finále nastúpili od 16.00 Španielsko proti Nemecku.

Autor TASR
Amstelveen 30. augusta (TASR) - Pozemní hokejisti Argentíny si vybojovali bronzové medaily na MS. V nedeľňajšom súboji o konečné 3. miesto zvíťazili v Amstelveene nad domácim Holandskom 2:1. Vo finále nastúpili od 16.00 Španielsko proti Nemecku.



pozemný hokej - MS

o 3. miesto

Holandsko - Argentína 1:2 (0:0, 0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 49. Middendorp - 41. Domene, 59. Rey.
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