Hokejisti Banskej Bystrice podľahli Žiline po predĺžení

štvrťfinále play off Tipos extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC MONACObet Banská Bystrica - DOXXbet Vlci Žilina 3:4 po predĺžení (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 15. Chicoine (Výhonský, Petriska), 25. Kukuča (Šoltés, Myklucha), 59. Voyer (Boucher, Chicoine) – 1. Baláž (Ranford, Avtsin), 8. Varga (Koyš), 46. Mucha (Miller, Juščák), 68. Varga (Galamboš). Rozhodcovia: Hronský, Klejna – Stanzel, Bogdaň. vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky: a oslabenia: 0:0, 2886 divákov.



/stav série: 1:3/



Banská Bystrica: Émond – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Česánek, Žabka, Zeleňák – Voyer, Boucher, Turnbull – Kukuča, Myklucha, Šoltés – Petriska, Wedman, Faith - Jasenec, Bíreš, Výhonšký



Žilina: LaCouvée – Tourigny, Miller, Gachulinec, Pobežal, Holenda, Korenčík – Avtsin, Baláž, Ranford – Fejes, Šmída, Mucha – Tkáč, Juščák, Kolenič – Varga, Galamboš, Koyš

Banská Bystrica 22. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice nezvládli ani štvrtý štvrťfinálový duel play off Tipos extraligy na svojom ľade. Tentoraz prehrali so Žilinou 3:4 po predĺžení a stav série hranej na štyri víťazstvá je priaznivý pre tím spod Dubňa, ktorý vedie už 3:1 na zápasy.Hostia Pod Urpínom nastúpili v identickej zostave ako v piatok. Naopak ´barani´ nedali do hry ešte brankára Rabčana, v obrane Kozáka nahradil Žabka a v útoku Matoušeka zase Výhonský.Hostia išli do vedenia už v 36 sekunde, kedy zaváhanie Bouchera trestal v medzikruží pohotovo Baláž. Z podobného miesta zvýšil v ôsmej minúte na 0:2 Varga, takisto mieril do pravého horného rohu. Domáci dokázali do prestávky znížiť, pretože sa ujala tvrdá strela Chicoineho spoza kruhu cez spleť hráčov. V strednom dejstve zvýšili Bystričania aktivitu a vyrovnali Kukučom zo záporného uhla, keď si brankár LaCouvée nešťastne zrazil puk za seba. Nešťastný moment sa udial v 3. tretine aj na opačnej strane, keď z kruhu strieľal Mucha a zblokovaný puk prepadol za Émonda. Vlci potom nevyužili dve presilovky v rade a Varga v tutovke mieril do žŕdky, a to ich mrzelo, pretože v hre bez brankára v šestici Voyer spred bránkoviska vyrovnal v závere na 3:3. V predĺžení napokon rozhodol o výhre Žiliny z medzikružia Varga po peknej akcii a spätnej prihrávke Galamboša.