Hokejisti Banskej Bystrice porazili Košice 2:1 v 44. kole TL

HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Košice 2:1 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0, 1:0)



Góly: 48. J. Brejčák (Lamper, Nemčík), rozh. sam. nájazd Hickmott - 36. J. Sukeľ (R. Faith, Koch).

Rozhodovali: Štefik, Kova (Fín.) – Synek, Jobbágy, vylúčení na 2 min: 3:8, navyšše: J. Brejčák 10 min za vrazenie na mantinel - Bortňák 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, 2740 divákov.



Banská Bystrica: Beskorowany – J. Brejčák, Nemčík, Cardwell, V. Mihálik, Žiak, Ďatelinka, Petrinec – Lamper, Mlynarovič, Bartánus - Hickmott, Ihnačák, Hohmann – Jääskeläinen, Bubela, Šille – Fafrák, Gabor, Kabáč



Košice: Košarišťan – T. Slovák, Koch, Pavlin, Repe, Čížek, D. Růžička, Zeleňák – B. Rapáč, Bortňák, Klhůfek - Majdan, Michal Chovan, Haščák – R. Faith, Skokan, J. Sukeľ – Belluš, Suja, Jokeľ

Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Hokejisti majstrovskej Banskej Bystrice zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 44. kola Tipsport Ligy nad Košicami 2:1 po samostatných nájazdoch. Upevnili si druhé miesto v tabuľke práve pred Košicami, ktoré naplno nezabodovali v piatom stretnutí za sebou.V prvej tretine diváci gól pod Urpínom nevideli. Hralo sa hore–dole, často bez prerušenia a aj šancí bolo pomenej. Prvú mali domáci v 6. minúte počas presilovky, ale Ihnačák zoči–voči Košarišťanovi neuspel. Neskôr sa z pravej strany dostal k bránke na dostrel Bubela, ale ani on sa nepresadil a z dorážky nepokoril brankára hostí ani Šille. Košičania si utvorili závar pred bránkou v 12. minúte, ale Bortňák a najmä Klhůfek na Beskorowanyho nevyzreli. Následne mali ešte dve príležitosti "barani". Bartánus sa oprel do strely, proti bol však Košarišťan, ktorý tesne pred prestávkou zneškodnil tutovku aj Ihnačákovi.Na začiatku druhého dejstva hrali hostia presilovku, utvorili si v nej tlak, ale neskórovali. Po nej mal šancu Suja, ale ani on recept na bystrického brankára nenašiel. Tím spod Urpína mal obrovskú šancu v 25. minúte. Pred Košarišťanom sa ocitli až dvaja útočníci HC'05 Hickmott a Hohmann, druhý menovaný však namieril do žrde. Neskôr hral majster presilovku, v ktorej nevyužil ďalšiu možnosť Hohmann a tentoraz úradovalo rameno brankára "oceliarov". Z gólu sa napokon tešili Košičania. V 36. minúte najprv domáci obranca Nemčík nevyužil svoju streleckú príležitosť, následne sa popri ňom prehnal veľmi rýchly Jakub Sukeľ a pred Beskorowanym nezaváhal – 0:1.V tretej tretine vrhli Banskobystričania všetky sily do útoku. Aktívny bol Bubela, ktorý v trme–vrme neuspel ani z troch dorážok. Vyšlo to až v 48. minúte obrancovi Jánovi Brejčákovi. Od modrej čiary nahodil puk a ten tečovaný pri dobrom clonení Fafráka skončil za Košarišťanom – 1:1. Potom Bortňák vrazil na mantinel Bubelu, ktorý sa zranil a do hry už nezasiahol. V 50. minúte mohlo byť 2:1, ale Lamper zblízka nedostal puk do bránky, čo potvrdil aj videorozhodca. Hosťujúci Koch pri tejto situácii fauloval a "barani" mali výhodu 25-sekundovej presilovky o dvoch hráčov. Skórovať sa im nepodarilo a veľkú šancu mal až v hre piatich proti štyrom Hohmann. Ani on však nevedel vyzrieť na košického brankára. Prekonal ho až o niekoľko sekúnd Hickmott, no rozhodcovia sa predčasne upískli a gól platiť nemohol. V 56. minúte hrali domáci opäť v početnej výhode o dvoch hráčov, a to takmer pol minúty a následne o jedného hráča pol druha minúty. Ich strely boli nebezpečné, ale ani jedna nemala gólový parameter. V závere riadneho hracieho času nevyužili presilovku ani "oceliari". Veľké šance mali Haščák i Rapáč a Beskorowany tiež ukázal svoje kvality.V predĺžení išiel sám na bránku domáci Hickmott, ale trafil žrď. Viac práce mal Košarišťan, ktorý čelil aj ďalšiemu nájazdu. Tentoraz sa vyznamenal pri koncovke Hohmanna. Rozhodnutie priniesli až samostatné nájazdy. Prvých päť nik nevyužil, až v šiestej sérii sa presadil Hickmott a keďže Skokan neuspel, z dvoch bodov sa tešili domáci hokejisti.tréner Banskej Bystrice:tréner Košíc:obranca Banskej Bystrice, premiérový gól v sezóne: