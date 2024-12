Hokejisti Banskej Bystrice prehrali doma so Slovanom

HC MONACObet Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)



Góly: 7. Wedman (Boucher, R. Faith), 27. R. Faith (Boucher, Chicoine) – 6. Ahnelöv (Bakoš, Peterek), 16. Bakoš (Takáč), 59. Peterek (Takáč, Bakoš). Rozhodcovia: Snášel ml., Rojík – Frimmel, Junek, vylúčení na dve min.: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, diváci: 2536. Banská Bystrica: Rabčan – Scarlett, Chicoine, M. Bučko, Česánek, Žabka, L. Kozák, Michalčin – Šoltés, Voyer, Kukuča – Boucher, Wedman, R. Faith – Petriska, Bíreš, Matoušek –Valigura, Čunderlík, Kalousek Slovan: Kiviaho – Acolatse, Brincko, Golian, Ahnelöv, Kubka, Maier, Štetka – Bakoš, Peterke, Takáč – Ortega, Hoelscher, Pecararo – Puliš, Minárik, Lukošík – Dudáš, Preisinger, Bjalončík

Hlasy po zápase:

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: „Bol to vyrovnaný zápas, hoci prvých desať minút sme sa ťažšie rozbiehali. Oba tímy šliapali, malo to play-off náboj, veľa súbojov. V tretej tretine to bolo o tom, že kto dá gól, tak prehrá. My sme inkasovali minútu pred koncom, čo sa nemôže stať. Už sa nám to stalo druhýkrát v krátkom čase, predtým v Michalovciach. Už to nie je len o hráčoch, ale aj o mne, beriem to na seba, lebo ja som ten, ktorý posiela na ten záver hráčov na ľad. Chalani však makali, bojovali, ale bod nám chýba, minimálne ten jeden by sme si zaslúžili za predvedený výkon. Brankár Rabčan si zastal svoje miesto."



Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Bol to ťažký zápas u ťažkého súpera, taký remízový. Sme teda radi, že na konci sa to šťastie priklonilo na našu stranu. Vezieme tak tri body z ťažkého ľadu. V Banskej Bystrici sa vždy ťažko hrá, takže obzvlášť sme radi za túto výhru. Pred novembrovou prestávkou sme mali krízu, neboli sme spokojní, ale po nej sme to nakopli, pokračujeme v dobrom trende, avšak berieme aj aktuálnu bodovú sériu piatich zápasov v rade s pokorou. Chceme pred Vianocami zvládnuť aj nedeľný ťažký zápas v Trenčíne."

Banská Bystrica 20. decembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v 29. kole Tipos extraligy doma so Slovanom Bratislava druhýkrát po sebe rovnakým výsledkom 2:3. Hostia bodovali v piatom zápase v sérii, z ktorých štyrikrát vyhrali.Tím spod Urpína v špeciálnych vianočných dresoch nahradil zraneného Adamsa uzdraveným Boucherom a do bránky poslal miesto Hrachovinu Rabčana. V prvej tretine sa najprv od modrej presadil Ahnelöv, lenže o minútu v predbránkovom priestore dominoval Wedman a vyrovnal. Na prestávku išli spokojnejší ´belasí´ po dorážke Bakoša, no v druhej tretine inkasovali v oslabení, keď z medzikružia skóroval Faith. Duel napokon zlomil 64 sekúnd pred koncom z pravého kruhu presnou strelou center Slovana Peterek.