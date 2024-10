Hokejisti Banskej Bystrice vyhrali aj piaty zápas

HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad 3:2 po predĺžení a nájazdoch (2:0, 0:0, 0:2 – 0:0, 1:0)



Góly: 5. Michalčin (D. Stránský, Bíreš), 16. Boucher (Voyer) 65. Petriska (rozh. sam. nájazd) – 56. Matúš Paločko (M. Suchý (Fereta), 59. Cracknell (O. Turan, Calof). Rozhodcovia: Crman, Moller – D. Konc ml., Frimmel, vylúčenia: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1864 divákov



Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Žabka, Zeleňák, Michalčin, D. Stránský, Česánek – Petriska, Boucher, Voyer – Adams, Wedman, R. Faith – Výhonský, Bíreš, Tomka – A. Stránský, Čunderlík, Matoušek



Poprad: Belányi (49. Vay) – D. Brejčák, Kotvan, O. Turan, Fereta, Ligas, Bourque, Sluka – Coskey, Cracknell, Török – Calof, J. Šiška, Centazzo – Matúš Paločko, M. Suchý, Nauš – Šotek, Urbánek, Kundrík

Hlasy po zápase:



Ivan Majeský, asistent trénera Banskej Bystrice: "Začali sme dobre, ale boli tam aj individuálne chyby, po ktorých nás brankár Hrachovina podržal. V druhej tretine sme tiež robili chyby, tie pramenili z nekoncentrovanosti, súper ich nevyužil. Tretiu tretinu sme mali pod kontrolou až do posledných piatich minút. Poprad hral to, čo potreboval. Nahadzoval puky pred bránku dúfal, že sa tam niečo stečuje. To sa aj stalo. Išiel za tým a vyrovnal. Škoda našej nevyužitej presilovky v predĺžení. Napokon berieme extra bodík po nájazdoch. Tri body by boli lepšie, ale aj dva sa berú ako víťazstvo. Podali sme lepší výkon ako v Žiline. Na tabuľku sa nepozeráme, je iba začiatok sezóny. Ideme od zápasu k zápasu."



Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Treba otvorene priznať, že naša športová forma nie je optimálna. Išli sme do tohto zápasu po štyroch prehrách. Každý si to uvedomoval a bolo to vidno hlavne v prvých dvoch tretinách v súbojoch a tiež nám odskakovali puky. Bystričania hrali v pohode, dostali sa do dvojgólového vedenia. My sme tam však mali nájazdy, ktoré mohli dopadnúť pre nás lepšie. Dôležité bolo zotrvať v chcení, povzbudzovať sa a veriť v obrat. My sme sa chytili v závere, vyrovnali sme po tom, čo sme ustáli oslabenie. Aj v predĺžení sme ustáli oslabenie. V nájazdoch sa ukázalo, že bystrickí hráči sú v lepšej pohode ako naši. Mrzia nás jednogólové prehry v posledných zápasoch a sú veľmi ťažko vstrebateľné."

Michalovce 8. októbra (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica vyhrali v Tipos extralige piaty duel za sebou. V utorkovom zápase 8. kola Tipos zdolali HK Poprad 3:2 po nájazdoch. Pre hostí to bola piata ligová prehra v sérii. Poprad musel pod Urpínom pre zranenie striedať v tretej tretine za stavu 2:0 pre domácich brankára Belányiho za Vaya. Otočiť vývoj sa mu síce nepodarilo, no získal aspoň bod po dvoch góloch v závere tretej tretiny.Bystričania svoju hernú prevahu potvrdili dvoma gólmi v prvej tretine, keď sa najprv ujala tečovaná strela Michalčina z osi útočného pásma a potom sa z vyrazenej strely presadil pred bránkoviskom doklepnutím puku pohotový Boucher. V strednom dejstve sa obraz hry nemenil, no hostia odmietli zníženie po úniku Cracknella, ktorý mieril do hornej žŕdky. V tretej vyrovnanej tretine Popradčania vyrovnali po tečovaných strelách Paločka a Cracknella v závere duelu a vynútili si predĺženie. V ňom prežili oslabenie a tak sa rozhodovalo až v samostatných nájazdoch. V nich uspeli domáci, dvakrát sa presadili a víťazný zásah bol pripísaný exekútorovi prvého nájazdu Petriskovi.