Hokejisti Banskej Bystrice zdolali Duklu Trenčín 4:3
Autor TASR
Bratislava 21. septembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice pripravili Dukle Trenčín v 5. kole Tipsport ligy prvú prehru v sezóne. Na jej ľade zvíťazili 4:3 a zostávajú tak nezdolaní na čele tabuľky so 14 bodmi.
Ako prví sa v dueli presadili hostia zásluhou Cartera Turnbulla, ktorý zatiaľ v každom dueli strelil aspoň jeden gól. Po 24 sekundách druhej tretiny už domáci viedli, presadil sa kanadský útočník Jordy Bellerive. Do poslednej tretiny šiel Trenčín napokon s dvojgólovým náskokom, ktorý si však neudržal a Tomáš Zigo v 55. minúte dokonal otočku „baranov“.
Tipsport liga - 5. kolo:
HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
Góly: 10. Leskinen (Hlaváč, Bellerive), 21. Bellerive (Bezúch, Drgoň), 37. Vitolinš (Bezúch) - 4. Turnbull (Faith, Lee), 41. Galipeau (Kukuča, Šoltés), 53. Myklucha (Turnbull, Lucas), 55. Zigo (Galipeau, Lucas). Rozhodcovia: Baluška, J. Konc ml. - Hajnik, Šoltés, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2027 divákov.
Trenčín: Hrenák - Drgoň, Hlaváč, Hatala, Mikuš, Laurenčík, Starosta, Goljer, Maruna - Josling, Bellerive, Bezúch - Leskinen, Vitolinš, Záborský - Krajč, Šiška, Lapšanský - Krajčovič, Kalis, Hudec - Maruna
B. Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, D. Stránsky – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – F. Dej, Ondrušek, Matoušek
HC Slovan Bratislava - HC Prešov 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 4. Královič (Takáč, Varga), 15. Varga (Takáč, Královič), 39. Peterek (Bondra, Acolatse), 60. Dmowski (Varga, Takáč). Rozhodcovia: Krajčík, Žák - D. Konc ml., Gegáň, vylúčení: 2:6 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 3624 divákov
Slovan: Andrisík - Maier, O'Connor, Ličko, Acolatse, Fabuš, Královič - Dmowski, Elson, Bondra - Takáč, Marcinko, Varga - Jendek, Peterek, Petriska - Kukumberg, Preisinger, Solenský
Prešov: Janus - Tumanovs, Taylor, Semeňák, Hain, Hudec, Jasečko - Zabusovs, Buncis, Hannoun - Chalupa, Dickinson, Bačo - Valigura, Paločko, Jokeľ - Sloboda, Novota, Zöld
HC Košice - HK Spišská Nová Ves 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Góly: 8. Repčík (Rosandič, Krivošík), 10. Krivošík (Ferenc), 23. Petráš (Rosandič, Chovan), 29. Rogoň (Repčík), 51. Lunter - 2. Groch (Rockwood). Rozhodcovia: Rojík, Novák - Durmis, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3088 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Kohút, Lunter
Spišská Nová Ves: Godla (29. Valluš) - Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík - Archambault, Giroux, Rapáč - Laferriere, Rockwood, Giľák - Turanský, Bortňák, Števuliak - Danielčák, Drábek, Stas - Karaffa
HK Dukla Michalovce - HK Nitra 4:5 (0:1, 3:3, 1:1)
Góly: 21. Welsh (Martel, Roy), 29. Roy (Nilsson, Martel), 32. Roy (Martel), 59. Virtanen (Roy, Svitana) - 19. Stacha (Hrnka, Bubela), 25. Bača (Krištof, Passolt), 29. Paulovič, 31. Krištof (Vitaloš), 48. Passolt (Carmichael, Krištof). Rozhodcovia: Jobbágy, Orolin - Stanzel, Knižka vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:2, 1175 divákov
Michalovce: Borák – Roman, Welsh, Meliško, Nilsson Lindelöf, Stripai, Bindulis, Matta, Rimko – Spodniak, Roy, Martel – Virtanen, Kytnár, Michnáč – Svitana, Lichanec, Fominych – Hrabčák, Faith, Varga
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Bača, Kalman, Stacha, Vitaloš, Carmichael – Passolt, Krištof, Paulovič – Hrnka, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Molnár - Kováč
HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Góly: 38. Ibragimov (Robertson), 59. Cormier (Flood, Réway) - 12. Jääskeläinen (Cassels, Valach), 23. Beňo (Lunter, Kukos), 37. Jääskeläinen (Marcinek, Beňo), 52. Valach (Cassels, Hecl), 52. Kudrna (Troock, Wesley). Rozhodcovia: Lesay, Goga - Kacej, Tichý, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 751 divákov.
L. Mikuláš: Lebedeff - Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Jendroľ, Fekiač - Sukeľ, Cormier, Ferkodič - Nespala, Réway, Vojtech - Ibragimov, Tritt, Šandor - Kotvan, Uhrík, Vankúš
Zvolen: Kantor - Valach, Beňo, Wesley, Golian, Hraško, Brejčák, Kukos - Jääskeläinen, Cassels, Hecl - Troock, Zuzin, Kudrna - Marcinek, Šramaty, Macek - Lunter, Hybský, Kaspick
Vlci Žilina - HK Poprad 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)
Góly: 20. Kolenič (Dubravík, Djakov), 44. Kosmachuk (Ranford, Miller), 52. Ranford (Djakov), 60. Gachulinec - 22. Urbánek (Nauš), 32. Török (Nauš, Urbánek), 40. Výhonský (Calof). Rozhodovali: Stano, Výleta - Hercog, Staššák, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky 2:0, oslabenia: 0:1, 1850 divákov
Žilina: Rychlík – Vajko, Miller, Gachulinec, Pobežal, Djakov, Korenčik, Štefánik - Kosmachuk, Baláž, Mucha – Kolenič, Korczak, Ranford – Juščák, R. Dej, Dubravík – Vašaš, Galamboš, Beták
Poprad: Vay - Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Romančík, Fereta - Wong, Cracknell, Gabor - Török, Urbánek, Nauš - Calof, Suchý, Kundrik - Stanček, Bjalončík, Výhonský
tabuľka po 5. kole:
1. Banská Bystrica 5 4 1 0 0 20:7 14
2. Žilina 5 4 0 1 0 16:7 13
3. Košice 5 3 0 2 0 19:12 11
4. Slovan Bratislava 5 3 0 1 1 17:12 10
5. Dukla Trenčín 5 2 2 0 1 17:13 10
6. Nitra 5 2 1 1 1 16:15 9
7. Liptovský Mikuláš 5 1 1 1 2 16:19 6
8. Spišská Nová Ves 5 1 1 0 3 12:17 5
9. Zvolen 5 1 0 1 3 13:20 4
10. Poprad 5 1 0 0 4 15:20 3
11. Prešov 5 1 0 0 4 6:20 3
12. Michalovce 5 0 1 0 4 13:18 2
