Hokejisti Banskej Bystrice zdolali HK Dukla Trenčín v 48. kole
Bystričania nastúpili na duel v limitovaných retro dresoch so znakom Iskra a na ramenách s číslom 48.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. februára (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica vyhrali v nedeľnom dueli 48. kola Tipsport ligy na domácom ľade nad Duklou Trenčín 4:1. Tohto súpera zdolali vo všetkých šiestich vzájomných stretnutiach v aktuálnej sezóne. Potvrdili tak priebežnú piatu priečku zaručujúcu účasť vo štvrťfinále play off. Tím spod hradu Matúša Čáka zostáva na predposlednej pozícii, keď prehral šiesty duel z uplynulých siedmich.
Zápas začal o desať minút neskôr pre slávnostnú rozlúčku Ivana Ďatelinku s kariérou. Odohral spolu 1007 zápasov v extralige, z toho 523 s baranom na hrudi, získal 4 majstrovské tituly, pričom až tri s Banskou Bystricou, kde pôsobil celkovo deväť sezón. Vo videu na kocke ho pozdravili viaceré hokejové osobnosti a bývalí hráči. Následne sa ujal slova aj hlavný aktér ceremoniálu, predniesol ďakovnú reč a hodil slávnostnú úvodné buly zápasu v drese s jeho tradičným číslom 48.
Bystričania nastúpili na duel v limitovaných retro dresoch so znakom Iskra a na ramenách s číslom 48. V prvej tretine sa ujali vedenia premiérovým zásahom 18-ročného Paučíka z medzikružia a v druhej zvýšili na 2:0 po peknej útočnej akcii, keď pred odkrytou bránkou nezaváhal Myklucha. Hostia odpovedali počas dlhej päťminútovej presilovky novicom Bubelom, ale v tretej tretine využili aj Bystričania presilovku, na 3:1 zvýšil Valach spred bránky, keď mu to spoza nej naservíroval Myklucha a štvrtý gól pridal kanonier Turnbull, ktorý si vychutnal Hrenáka.
Tipsport liga - 48. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly: 14. Paučík (Michalčin, Sedliačik), 27. Myklucha (R. Faith, Turnbull), 45. M. Valach (Myklucha, Turnbull), 54. Turnbull (Myklucha) – 37. Bubela (Varone). Rozhodcovia: Crman, Klejna – M. Orolin, Bezák, vylúčení na 2. min: 6:6, vyššie tresty: 33. Lee (B. Bystrica) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2736 divákov
Banská Bystrica: Mitens – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Česánek, D. Stránský – Jasenec, Ondrušek, Kabáč – Turnbull, Myklucha, R. Faith – M. Valach, Dunkley, Tomka – Sedliačik, Čunderlík, Paučík
Trenčín: D. Hrenák – Ullman, Mikuš, Goljer, Starosta, Hatala, Hlaváč, Hatala, S. Hain – Descheneau, Varone, Krajčovič – Krajč, Švec, Hudec – Bellerive, Bubela, Lapšanský – Jakubec, Kalis, Bezúch
