Hokejisti Banskej Bystrice zdolali Prešov 4:1
Domáci v prvej tretine dominovali, mali šance a skóre otvorili v 15. minúte, keď si produktívny Turnbull nakorčuľoval k pravej žŕdke a zblízka pokoril Vyletelku.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 7. februára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice v 46. kole Tipsport extraligy potvrdili na svojom ľade rolu favorita a zdolali nováčika z Prešova i hetrikom Turnbulla 4:1. Dostali sa tak priebežne na štvrtú pozíciu v tabuľke a zvýšili náskok na šiesty Poprad na šesť bodov. Hostia z východu republiky zaknihovali siedmu prehru v sérii a po tomto dueli už s istotou skončia na poslednej priečke po základnej časti súťaže.
Domáci v prvej tretine dominovali, mali šance a skóre otvorili v 15. minúte, keď si produktívny Turnbull nakorčuľoval k pravej žŕdke a zblízka pokoril Vyletelku. Ten kapituloval aj na začiatku druhej tretiny po strele Michalčina a dorážke Kabáča. A keď Valigura nevymiešal na opačnej strane vo veľkej šanci Rabčana, prišiel trest. Bystričania využili presilovku sekundu pred prestávkou po strele Turnbulla z ľavého kruhu. V tretej tretine hostia znížili po prečíslení Valigurom a v závere hrali v šestici bez brankára. To využil Turnbull, trafil puk medzi opustené žrde a zaknihoval hetrik.
Tipsport liga - 46. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica – HC Prešov 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 15. Turnbull (R. Faith, Myklucha), 23. Kabáč (Michalčin, Česánek), 40. Turnbull (Lucas, R. Faith), 59. Turnbull (Myklucha) – 50. Valigura (Suja, MacDougall). Rozhodcovia: Lauff, Baluška – Gegáň, Pribula, vylúčení na 2. min: 0:5, vyššie tresty: 48. Michalčin (B. Bystrica) 5 + DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, diváci: 2113
Banská Bystrica: Mitens – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, D. Stránský – Turnbull, Myklucha, R. Faith – Kukuča, Gron, M. Valach – Jasenec, Ondrušek, Kabáč – Tomka, Čunderlík, Sedliačik – Paučík
Prešov: Vyletelka – Nátny, MacDougall, Kadyrov, J. Brejčák, Chatrnúch, Laurenčík, Blaško – Avtsin, Berlev, T. Cormier – Hamráček, Suja, Valigura – Frič, Bortňák, Feranec – Jokeľ, Maruna, Chalupa
hlasy trénerov /zdroj: TASR/:
Vlastimil Wojnar, tréner Banskej Bystrice: „Pre nás bol cieľ získať tri body. To sa nám i cez kotrmelce, ktoré tam boli, podarilo. Hrať proti poslednému mužstvu, ktoré sa už pripravuje na baráž, nie je nič príjemné. Každá bodová strata s takýmto tímom sa berie ako životný „prúser“. Ak to mám teda povedať na plné ústa. Takže sme radi, že sme to zvládli. Hlavne v tretej tretine sme si to skomplikovali neskutočnými vecami v defenzíve. Bohu vďaka, že Prešov využil iba jednu šancu z tých mnohých, čo mal. Potom sme to pečatili do prázdnej bránky, ale zápas bol veľmi ťažký. Prvú tretinu sme hrali veľmi dobre, to čo sme potrebovali, no druhá bola absolútne mimo a v tretej tretine po góle na 3:1 sa dostavila trochu panika, respektíve nervozita, našťastie sme to dotiahli do víťazného konca.“
Samuel Vyletelka, brankár Prešova: „Bol to z našej strany bojovný zápas. Bystrica má kvalitné mužstvo, no bohužiaľ, inkasovali sme smolné góly po chybách. Mali sme však snahu, bojovali sme, z tohto pohľadu sa môžeme na to pozrieť pozitívne. Mali sme pár šancí, a to aj za stavu 3:1, ale gól sme nedali a keď v takomto dôležitom okamihu nedáte gól, tak nevyhráte. Bystrica mala viac šťastia, preto vyhrala. My máme sedem prehier v rade, nie je to dobré, ale snažíme sa pozerať na dobré veci, ktoré robíme v zápasoch, aby naše výkony gradovali pred barážou.“
