Hokejisti Banskej Bystrice zdolali Slovan Bratislava 4:2
Do súťažnej akcie sa v drese domácich vrátil Marek Bakoš, ktorý pauzoval od zranenia ešte z prvého kola.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. januára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice natiahli víťaznú šnúru na sedem zápasov, keď v Bratislave zdolali Slovan 4:2 v sobotňajšom dueli 35. kola Tipsport ligy. Líder tabuľky prehral druhý zápas za sebou.
Do súťažnej akcie sa v drese domácich vrátil Marek Bakoš, ktorý pauzoval od zranenia ešte z prvého kola. „Baranov“ poslal v 13. minúte do vedenia v presilovke z dorážky Dávid Šoltés, ale presilovú hru využili aj „belasí“, keď ku koncu druhej tretiny vyrovnal na 1:1 z dorážky Róbert Varga. V úvode tretej tretiny prinavrátil hosťom vedenie zblízka do odkrytej brány Oleksij Myklucha, no Slovan opäť odpovedal. V 52. minúte prekonal Mareksa Mitensa strelou z uhla z pravej strany Tomáš Marcinko. Banská Bystrica však obrat nedopustila a necelé štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času po strele Andrewa Lucasa od modrej čiary Marek Valach tečoval puk za chrbát Henriho Kiviaha. Výsledku dal konečnú podobu do prázdnej brány Roman Faith.
Tipsport liga - 35. kolo:
HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Góly: 37. R. Varga - (Dmowski, Bačik), 52. Marcinko (Takáč, Královič) - 13. Šoltés (Turnbull, Myklucha), 42. Myklucha (Faith, Česánek), 57. M. Valach (Lucas), 59. R. Faith (Turnbull, Myklucha). Rozhodcovia: Lesay, Hronský - Staššák, Tichý, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 5657 divákov
Slovan: Kiviaho - Maier, Acolatse, Bačik, Bereš, Ličko, Královič, Fatul - Takáč, Marcinko, R. Varga - Dmowski, Peterek, Bondra - Jendek, Šimun, Petriska - Šramatý, Bodnár, Lupták - Bakoš
B. Bystrica: Mitens - Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Michalčin, Česánek, D. Stránský - R. Faith, Myklucha, Turnbull - Šoltés, Zigo, M. Valach - Jasenec, Čunderlík, Kukuča - Sedliačik, Messner, Ondrušek - Kravčák
hlasy po zápase (zdroj: TASR):
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Bystrica mala lepší pohyb. My sme neboli takí pohybliví, ako sme chceli, nemali sme tam hity, zblokované strely a malé veci, ktoré nás doviedli tam, kde sme. V závere, keď sme dostali gól, sme mali veľmi dlhé striedanie. Dnes sme to neboli my a Bystrica vyhrala zaslúžene.“
Vlastimil Wojnar, hlavný tréner B. Bystrice: „Možno to bude na videu vyzerať inak, ale veľkú časť zápasu sme boli lepší, respektíve sme mali lepší pohyb, boli viac na puku a napriek tomu, že Slovan dvakrát vyrovnal, sme si šli za víťazstvom a rozhodli sme v samom závere, takže veľká spokojnosť. Sme momentálne na vlne, ktorá bude, dúfam, trvať čo najdlhšie.“
Martin Bakoš, útočník Slovana: „Pre mňa ťažký zápas po dlhej pauze, puky odskakovali, ale nejak sa začať musí. Škoda, že sme nevyhrali. Musíme hrať trošku jednoduchšie, vôbec sme nechodili do brány, vôbec sme nestrieľali. Súper nás prestrieľal, čo sa málokedy stáva, takže problém bol v jednoduchosti, tlačení sa do brány.“
Roman Faith, útočník B. Bystrice, 1+1 v zápase: „Dovolím si neskromne tvrdiť, že sme boli lepším mužstvom, akurát sme neskórovali zo šancí. Tak dobre hrajúci súper ako Slovan to mohlo trestať, našťastie sme na konci využili šance a zvíťazili za tri body. Som veľmi rád, že ťaháme túto šnúru a dúfam, že ešte nie je koniec.“
