HC ´05 Banská Bystrica – HK Spišská Nová Ves 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)



Gól: 60. Hora (Bíreš, Bačík). Rozhodcovia: Baluška, Rojík – Synek, Frimmel. Vylúčení na 2. min: 6:6, vyššie tresty: 42. Matoušek 5 + DKZ za podkopnutie – 37. Bortňák 5 + DKZ za pichnutie, presilovky: 0:0 , oslabenia: 1:0, 2153 divákov.



Banská Bystrica: Krošelj – Hora, Bačík, Ďatelinka, Wilde, Pavúk, Žabka, Holenda – Vela, Adam, Wilkins – Gašpar, Bíreš, Matoušek – R. Faith, Stránsky, Žitný – Macek, Sojka, Petriska



Spišská Nová Ves: Surák – Merežko, Ališauskas, J. Valach, Žiak, Beaudry, Groch – Hamráček, Bortňák, Vartovník – Archambault, Nellis, Džugan – Burgess, Kerbashian, Majdan – Rapáč, Myklukha, Drábek

Bystričania pokorili Spišiakov jedným gólom, Krošelj: Mali sme šťastie

Banská Bystrica 15. októbra (TASR) - V 10. kole Tipos extraligy hokejisti Banskej Bystrice zdolali Spišskú Novú Ves 1:0, keď sa v samom závere duelu v oslabení presadil legionár Frank Hora. Domáci sa museli zaobísť bez najproduktívnejšieho hráča Turnbulla, ktorý nenastúpil pre zranenie v hornej časti tela.Kouč hostí nasadil na prvú bystrickú formáciu štvrtú. Prvá tretina bola opatrná z oboch strán a diváci sa gólu nedočkali ani v strednom dejstve, kde už nechýbali ani vyložené šance na oboch stranách. Mužstvá sa nedokázali presadiť ani v presilovkách, Bystričania nevyužili ani tie, keď hral súper iba v troch. Napokon o výhre tímu spod Urpína rozhodol 34 sekúnd pred koncom obranca Hora, keď namieril z kruhu presne k bližšej žrdi v čase, keď sa z trestnej lavice vrátili dvaja vylúčení Spišiaci a Vartovník hral bez hokejky.Banskobystrickí hokejisti sa tešia zo šiestej výhry v sezóne. V nedeľu večer zvíťazili v 10. kole Tipos extraligy na domácom ľade nad Spišskou Novou Vsou 1:0. Vôbec po prvýkrát neinkasovali gól, navyše na tri body im stačil jediný presný zásah a ten prišiel necelých 35 sekúnd pred koncom tretej tretiny, teda v samom závere duelu.Prišiel v oslabení, no na ľade to vyzeralo úplne opačne, pretože padol v čase, keď sa dvaja Spišiaci vracali z trestnej lavice do obranného pásma a Vartovník hral bez hokejky. K strele z kruhu sa napokon odhodlal bystrický obranca Frank Hora a puk i so šťastím putoval presne k bližšej žrdi. Šťastný legionár "baranov" opísal svoj gól skromne:Hora považuje výhru nad Spišiakmi za zaslúženú:Čisté konto zaknihoval v banskobystrickej bránke 36-ročný Slovinec Gašper Krošelj. Aj on vravel po dueli o šťastných troch bodoch:Krošelj odchytal štvrtý zápas za Banskú Bystricu po príchode do mužstva. Na svojom konte má deväť inkasovaných gólov pri bilancii dve výhry a dve prehry.povedal slovinský reprezentačný gólman.