< sekcia Šport
Hokejisti Banskej Bystrice zdolali Žilinu 5:1
V prvej tretine nevyužili hostia dve presilovky a viacero vyložených šancí, na opačnej strane Turnbull trafil žŕdku v početnej výhode.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. decembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zdolali v 26. kole Tipsport ligy na svojom ľade Žilinu 5:1 a bodovali v treťom zápase v rade. Tím spod Dubňa doplatil najmä na vylúčenia a slabšiu dvojminútovku v druhej tretine. Prehral šiesty zápas z uplynulých siedmich.
V prvej tretine nevyužili hostia dve presilovky a viacero vyložených šancí, na opačnej strane Turnbull trafil žŕdku v početnej výhode. V druhej tretine dali Bystričania tri góly za dve minúty, Šoltés z dorážky v presilovke, Kukuča spred bránkoviska a Turnbull z kruhu vyhnal LaCouvéeho z bránky, kde sa po oddychovom čase porúčal Košarišťan. Žilinčania o 45 sekúnd znížili Tkáčom z kruhu, lenže v ďalšej presilovke zvýšil na 4:1 Šoltés z medzikružia. V tretej tretine sa domáci presadili aj v oslabení, po prečíslení dal piaty gól Gron.
V prvej tretine nevyužili hostia dve presilovky a viacero vyložených šancí, na opačnej strane Turnbull trafil žŕdku v početnej výhode. V druhej tretine dali Bystričania tri góly za dve minúty, Šoltés z dorážky v presilovke, Kukuča spred bránkoviska a Turnbull z kruhu vyhnal LaCouvéeho z bránky, kde sa po oddychovom čase porúčal Košarišťan. Žilinčania o 45 sekúnd znížili Tkáčom z kruhu, lenže v ďalšej presilovke zvýšil na 4:1 Šoltés z medzikružia. V tretej tretine sa domáci presadili aj v oslabení, po prečíslení dal piaty gól Gron.
Tipsport liga - 26. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)
Góly: 28. Šoltés (Turnbull, Myklucha), 29. Kukuča (Šoltés, Michalčin), 30. Turnbull (Galipeau, Faith), 34. Šoltés (Myklucha, Turnbull), 51. Gron (Valach, Zeleňák) – 31. Tkáč (Baláž). Rozhodcovia: Žák, Baluška – Kacej, Vyšný, vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše Miller (Žilina) 5 + DKZ za seknutie, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 2011 divákov.
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Zeleňák, Michalčin, Česánek – Turnbull, Myklucha, Faith – Valach, Messner, Šoltés – Kukuča, Ondrušek, Kabáč – Tomka, Gron, Jasenec – Čunderlík
Žilina: LaCouvée (30. Košarišťan) – Gachulinec, Pobežal, Chicoine, Miller, Holenda, Diakov, Vajko – Kolenič, Korczak, Ranford – Tkáč, Baláž, Mucha – Dubravík, Šmída, Dej – Vašaš, Galamboš, Koyš
HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)
Góly: 28. Šoltés (Turnbull, Myklucha), 29. Kukuča (Šoltés, Michalčin), 30. Turnbull (Galipeau, Faith), 34. Šoltés (Myklucha, Turnbull), 51. Gron (Valach, Zeleňák) – 31. Tkáč (Baláž). Rozhodcovia: Žák, Baluška – Kacej, Vyšný, vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše Miller (Žilina) 5 + DKZ za seknutie, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 2011 divákov.
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Zeleňák, Michalčin, Česánek – Turnbull, Myklucha, Faith – Valach, Messner, Šoltés – Kukuča, Ondrušek, Kabáč – Tomka, Gron, Jasenec – Čunderlík
Žilina: LaCouvée (30. Košarišťan) – Gachulinec, Pobežal, Chicoine, Miller, Holenda, Diakov, Vajko – Kolenič, Korczak, Ranford – Tkáč, Baláž, Mucha – Dubravík, Šmída, Dej – Vašaš, Galamboš, Koyš