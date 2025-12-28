< sekcia Šport
Hokejisti Banskej Bystrice zdolali Žilinu 3:2 a vyhrali piaty duel
V 1. tretine chýbali vyložené šance, tie prišli až v úvode druhej.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. decembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zdolali v 32. kole Tipsport ligy na svojom ľade Žilinu 3:2 a vyhrali piaty duel za sebou. Dotiahli sa tak v tabuľke na svojho súpera na rozdiel bodu. Tím spod Dubňa zostal na štvrtej priečke aj po tretej prehre v rade. Pod Urpínom mu chýbal zranený kapitán Dej a pre reprezentačné povinnosti Chicoine s Dúbravíkom.
V 1. tretine chýbali vyložené šance, tie prišli až v úvode druhej. Hosťujúci Kolenič v oslabení nevyužil chybu súpera a domáci potom nevyťažili gól z viac než minútovej početnej výhody o dvoch hráčov, keď Zigo trafil žŕdku. Skóre otvoril počas žilinskej presilovky voľný Walega, Bystričania odpovedali tiež v presilovke tečom Šoltésa a o 27 sekúnd otočil na 2:1 z dorážky Lee. Vyrovnanie na 2:2 zariadil potom z prečíslenia Bartovič, no v tretej tretine sa presadil v predbránkovom priestore dôrazný Čunderlík a rozhodol o výhre 3:2.
Tipsport liga - 33. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Góly: 32. Šoltés (Turnbull, Lucas), 33. Lee (Čunderlík, Valach), 49. Čunderlík (Galipeau, Zigo) – 27. Walega (Ranford, Mucha), 34. Bartovič (Walega, Ranford). Rozhodovali: Novák, Klejna – Hercog, Staššák, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3016 divákov (vypredané).
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, Stránský – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Messner, Šoltés – Valach, Zigo, Čunderlík – Jasenec, Ondrušek, Matoušek
Žilina: Rychlík – Korenčik, Miller, Gachulinec, Pobežal, Diakov, Holenda, Bartovič – Kolenič, Korczak, Koyš – Ranford, Walega, Drábek – Tkáč, Baláž, Mucha – Vašaš, Galamboš, Beták
