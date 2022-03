Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili nad HK Dukla Trenčín 3:2

HC 05 Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Góly: 15. Björkung (Crevier-Morin), 33. Šoltés (Kostromitin, Berger), 50. Fossier (Cardwell, Šoltés) – 7. Tybor (Sojčík, Martin Chovan), 21. Minárik (Berisha, Mahbod). Rozhodcovia: P. Stano, Snášel ml. – Durmis, Stanzel, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1354 divákov.



Banská Bystrica: Weninger - Cardwell, Bačik, Björkung, Crevier-Morin, Kostromitin, Ďatelinka – Urbánek, Berger, Šoltés – Lamper, Bubela, Melcher – Fossier, Tamáši, Kabáč – Matej Bača, Paukovček, G. Gabor



Trenčín: M. Valent – Martin Chovan, Kudla, Žiak, Lemcke, Nemčík, Starosta, Chromiak – M. Valach, Mahbod, Berisha – Tybor, Sojčík, Duda – Minárik, Švec, Krajč – Bezúch, Rehuš, Honzek



/stav série: 1:0/

Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Hokejisti domácej Banskej Bystrice zvíťazili v stredajšom 1. zápase predkola Kaufland play off Tipos extraligy nad Trenčínom 3:2 a v sérii na tri víťazné stretnutia vedú 1:0.V úvode duelu hrozili Trenčania po rýchlych prechodoch do útoku. Dobre sa najprv zastreľoval Tybor a chybu Weningera nevyužili v oslabení Sojčík s Mahbodom. Po nevábnej presilovke Bystričanov prišiel trest v podobe gólu Tybora, ktorý sa v siedmej minúte pekne preštrikoval do medzikružia a puk poslal do horného pravého rohu svätyne ´baranov´. Vyrovnať sa potom snažil aktívny obranca Björkung, dokonca v oslabení, na opačnej strane neuspel vzápätí v úniku Valach. Stav sa napokon menil v pätnástej minúte. Po akcii Rehuša sa pred domácou bránkou nepresadil Honzek, nasledoval protiútok, z ktorého skóroval Björkung účinnou strelou spomedzi kruhov – 1:1.Dukla si druhú presilovku v rade z prvej tretiny preniesla do druhej a pretavila ju do gólovej podoby. Na dorážke uspel dôrazný Minárik a bolo 1:2. Banskobystrickí hokejisti si potom vytvorili miestami tlak, snažili sa vyrovnať, najmä Lamper s Björkungom, no Trenčín hrozil z brejkov a po prečíslení dvoch na jedného Bezúch zazvonil na žŕdke. Hokejistom spod Urpína sa napokon podarilo vyrovnať. Šoltés sa dobre predral z pravej strany pred bránku a po jeho bekhende si puk poza Chovana našiel cestu do bránky. Do prestávky eštenevyužili presilovku, v hre piatich proti piatim mal slušnú možnosť v medzikruží Cardwell, Valent bol proti.V tretej tretine najprv pohrozili Trenčania, voľný Berisha z troch metrov a ani Rehuš z medzikružia recept na Weningera nenašli. Viac z hry mali domáci hokejisti, ktorí vyťažili gól z tlaku po práve skončenej presilovke v 50. minúte. Z uhla vyslal prekvapivú a najmä presnú strelu Fossier, poslal tak svoj tím prvýkrát v stretnutí do vedenia. Hostia následne zvýšili aktivitu, snažili sa vyrovnať, zblízka to skúšali Tybor so Sojčíkom. Bystričanom sa zranil Lamper po strete so Švecom, v závere duelu chýbal, ale ten jeho spoluhráči zvládli, ustáli hru bez brankára v podaní Dukly.hodnotil duel na pozápasovom brífingu tréner Banskej Bystrice Antti Karhula.Dôležitý gól počas silnej druhej tretiny strelil na 2:2 domáci útočník Dávid Šoltés, pričom pri treťom víťaznom zásahu asistoval. Netajil tak po skončení stretnutia pred novinármi radosť:V trenčianskej šatni zavládlo po stretnutí sklamanie. Hráči spod hradu Matúša Čáka totiž dvakrát viedli, ale napokon duel prehrali.tvrdil po prehre útočník Dukly Trenčín Radoslav Tybor.Pozitívne naladený sa snažil byť aj trenčiansky kouč Branko Radivojevič: