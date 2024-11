Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili nad Nitrou 4:1 na domácom ľade

Banská Bystrica 24. novembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice v 22. kole Tipos extraligy zvíťazili na domácom ľade nad Nitrou 4:1 a bodovali štvrtýkrát za sebou. Mužstvo spod Zobora vyšlo bodovo naprázdno po sérii ôsmich duelov.



Pod Urpínom sa hral kvalitný hokej. Do vedenia išli v presilovke hostia Jaksonom, ale domáci otočili do dvoch minút, najprv zblízka Chicoineom a potom z presilovky z nulového uhla Faithom. V závere prvej tretiny Nitrania zranili Výhonského a Tomku, čo vyústilo do krvavej bitky Česánka s Aukom. Prví dvaja skončili v zápase pre zranenia, druhí dvaja pre vyššie tresty. O výsledku napokon rozhodla tretia tretina, keď na jej začiatku presne mieril z kruhu Adams a v závere do opustenej bránky náhradníka Šeba namieril Kukuča.







22. kolo TEL:



HC MONACObet Banská Bystrica – HK Nitra 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)



Góly: 3. Chicoine (Wedman, R. Faith), 5. R. Faith (Wedman, Chicoine) 41. Adams (Chicoine, R. Faith), 59. Kukuča (Boucher, Chicoine) – 3. Jackson (Cotton, Bubela). Rozhodcovia: Baluška, M. Novák – M. Orolin, Tichý, vylúčení na 2 min.: 5:7, vyššie tresty: Česánek – Auk, obaja 5 + DKZ za pästný súboj, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2839 divákov



Zostavy:



Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Česánek, L. Kozák, Žabka, M. Bučko – Adams, Wedman, R. Faith – Kukuča, Boucher, Voyer – Výhonský (do 19. min) , Petriska, Šoltés – Matoušek, Valigura, Tomka (do 19. min)



Nitra: Aittokallio (41. Šebo) – Mezei, Lisý, Stacha, Cotton, Vitáloš, Auk, Matej Bača, Hain – Buček, Gill, Bajtek – Jackson, Bubela, Camara – Ritchie, Pobežal, Lacka – A. Nemec, Chrenko, Bačo