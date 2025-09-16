< sekcia Šport
Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili nad Popradom
V prvej tretine mali domáci navrch, ale nepretavili to do gólu.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 16. septembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice bodovali naplno aj v 3. kole Tipsport ligy. Na svojom ľade zdolali Poprad 3:2, keď všetky góly padli v druhej tretine. V nej Podtatranci viedli o dva góly, no tím spod Urpína otočil stav a v tretej dvadsaťminútovke už neinkasoval. Hosťom sa už v úvode duelu vážne zranil skúsený obranca Oldrich Kotvan.
V prvej tretine mali domáci navrch, ale nepretavili to do gólu. V druhej Poprad trestal zaváhania súpera, keď sa najprv presilovke spoza kruhu presadil Sproul a o minútu na to zvýšil na 0:2 z kruhu nepokrytý Cracknell. Bystričania zapli na vyššie obrátky a otočili do prestávky stav. Z prečíslenia znížil Kabáč, vyrovnanie zapríčinil šťastne po Lucasovej strele Gron chrbtom pred bránkou a keďže Popradu nevyšla trénerská výzva, z následnej presilovky skóroval Turnbull, keď si hostia puk zrazili za Vaya. V tretej časti si tím spod Urpína umnou hrou vedenie udržal.
3. kolo Tipsport ligy:
HC MONACObet Banská Bystrica – HK Poprad 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Góly: 27. Kabáč (Valach, Stránský), 35. Gron (Lucas), 37. Turnbull (Lucas) – 22. Sproul, 23. Cracknell (Nauš, Calof). Rozhodovali: Výleta, Hronský – Hercog, M. Orolin, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, 2009 divákov
Zostavy:
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, D. Stránsky – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – Dej, Ondrušek, Matoušek
Poprad: Vay – Sproul, Malina, Bodák, Kotvan (do 7. min), Nemčík, Fereta – Calof, Cracknell, Nauš – Šotek, Bjalončík, Majdan – Török, Urbánek, Výhonský – Kundrik, Suchý, Gábor
Marek Zadina, asistent trénera Banskej Bystrice: „Bol to veľmi ťažký zápas už od prvého striedania. Poprad hral veľmi dobre, má silné mužstvo v osobných súbojoch. Víťazstvo sa nerodilo ľahko. V prvej tretine sme videli dobrý hokej, nahor – nadol, boli tam šance. V druhej tretine sme sa dostali pomerne rýchlo do nekomfortnej situácii, prehrávali sme 0:2, no rýchlo sme na to reagovali a odvrátili sme nepriaznivý stav. Vyrovnali sme na 2:2 a pomohli sme si následne presilovkou na 3:2, čo bolo skvelé. Boli tam pasáže z jednej i druhej strany, jazdilo sa hore – dole, bol to otvorený hokej, šance v druhej tretine boli na oboch stranách. Tretiu tretinu sme odohrali veľmi dobre, systémovo. Povedali sme si, čo budeme hrať a hráči to naplnili, zaslúžili si tie tri body."
Ján Šimko, tréner Popradu: „Bolo to ako na hojdačke. Stále sa v určitých fázach hľadáme, chýba nám konzistentnosť. Museli sme zápasiť znovu s nejakými situáciami, ktoré vznikli už v prvej tretine. Výsledok sa napokon vyvíjal priaznivo, hoci mala Bystrica v úvode navrch. Dali sme my dva góly, no potom domáci vyrovnali a dostali sme tretí gól v oslabení po neúspešnej trénerskej výzve. Beriem ju na seba. Urobili sme rozhodnutie, ktorému som dôveroval, no išli sme napokon do oslabenia, v ktorom sa výsledkovo zlomil zápas. Mali sme však pred sebou skoro ešte polovicu stretnutia k dispozícii. Chlapcom sa snaha uprieť nedá. Slúži im ku cti, že chceli do poslednej sekundy s výsledkom niečo urobiť. Prišli sme do Bystrice vyhrať, žiaľ, nepodarilo sa nám to."
