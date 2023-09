Hokejisti B.Bystrice podľahli Trenčínu, Petráša mrzia inkasované góly

Banská Bystrica 16. septembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice nevstúpili do sezóny 2023/24 Tipos extraligy ideálne. V prvom kole na domácom ľade podľahli Trenčínu v gólovej prestrelke tesne 5:6. V zápase išli do vedenia 1:0 a hoci potom prehrávali 1:3, v tretej tretine otočili stav na 5:4. Záver napokon lepšie zvládli trenčianski hokejisti. Tým stačilo v piatok pri Hrone iba 28 striel na šesť gólov, polovicu z nich pritom dosiahli v presilovkách.



"Chceli sme na začiatok sezóny vyhrať na ľade ťažkého súpera, čo sa aj podarilo a sme za to veľmi radi. Aj vlani sa nám proti Bystrici darilo, asi vieme recept na ich hru. Bystričania hrajú dobre, aktívne a tréner nám vždy pred zápasom niečo pripraví. Ak to dodržiavame, tak to vychádza. Mrzí nás priveľa inkasovaných gólov. Už aj v príprave sme ich dostávali veľa, musíme napraviť našu obrannú zónu, aby ich bolo menej. Vpredu máme kvalitu. Verím, že to budeme potvrdzovať aj naďalej. Myslím si, že máme lepší tím ako v minulej sezóne. Verím, že to potvrdíme v ďalších zápasoch," vyjadril sa po víťaznom zápase útočník Trenčína Šimon Petráš, ktorý bol autorom gólu na 1:3 v dueli pod Urpínom.



Bystričania neskrývali sklamanie. Na triumf nestačili ani dva góly Andreja Bíreša, ktorý si k nim pripísal aj jednu asistenciu. Po zápase iba ťažko hľadal slová: "Celý zápas to bolo hore-dole. Myslím si, že v hre päť na päť sme podali lepší výkon, dali sme góly a verili sme tomu, že to dotiahneme do úspešného konca. Prišlo však oslabenie, v závere smolný gól a skončilo sa to pre nás nešťastne. Moje dva góly nie sú dôvod na oslavu, chceli sme vstúpiť do sezóny víťazstvom, no bohužiaľ nevyšlo nám to. Pozitívom sú premenené presilové hry a ako som spomínal, hrali sme dobre päť na päť, boli sme lepšie mužstvo, no urobili sme hlúpe fauly. Treba popracovať na oslabeniach."



Kritikou nešetril ani navrátilec do klubu, odchovanec banskobystrického hokeja Tomáš Matoušek. Aj on sa síce gólovo presadil a tiež pridal jednu asistenciu, ale dôvod na radosť nemal. Otvorene pomenoval príčiny prehry: "Dostali sme gól v závere druhej i tretej tretiny. Keď sme určení, aby sme to ubránili, tak to musíme ubrániť. Treba si vstúpiť do svedomia, máme veľkú časť zodpovednosti za to, že to nevyšlo. Je to len prvý zápas a nejdeme z toho teda robiť žiadnu vedu, ale každý máme jednoducho určitú úlohu v mužstve a my sme to nezvládli – myslím nás hráčov, ktorí sme to mali v závere ubrániť. Ďalšia vec sú fauly, ale nemôžeme dostávať minútu pred koncom druhej tretiny gól a v závere tretej tretiny rozhodujúci gól. Keď máme situáciu päť na päť, musíme to zvládnuť. Treba spraviť aj tri – štyri zakázané uvoľnenia a odbrániť to. To je celá veda všetkého, musíme si vstúpiť do svedomia. Bol som tam aj ja."



Matoušek sa teší, že môže pomôcť rodnej Banskej Bystrici, avšak predovšetkým i jeho zaujímajú viac body do tabuľky než individuálne štatistiky. "Návrat do Banskej Bystrice bol super, no skončilo to, ako to skončilo. Musíme si tento duel pozrieť na videu, pretože sú to body, ktoré nám v závere sezóny môžu chýbať," uzavrel 31-ročný útočník spod Urpína.