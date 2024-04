Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápasy:



Carolina - New York Islanders 3:1



/stav série: 1:0/







Boston - Toronto 5:1



/stav série: 1:0/

New York 21. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu a Caroliny úspešne vstúpili do play off NHL. Bruins v úvodnom zápase série 1. kola zvíťazili v noci na nedeľu nad Torontom 5:1, Hurricanes si poradili s New Yorkom Islanders 3:1.Víťazný gól Caroliny na 2:1 strelil v 44. minúte Stefan Noesen, tri asistencie zaznamenal v drese Hurricanes obranca Brady Skjei. Boston urobil rozhodujúci krok smerom k triumfu v druhej tretine, ktorá sa skončila v jeho prospech 3:0 a viedol po nej 4:0. Jake DeBrusk si za Bruins pripísal dva góly a jednu asistenciu.