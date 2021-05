Hokejisti Bostonu zdolali Washington

výsledky - 1. kolo play off NHL



tretí zápas semifinále Východnej divízie:



Boston Bruins - Washington Capitals 3:2 pp

/stav série: 2:1/





druhý zápas semifinále Centrálnej divízie:



Carolina Hurricanes - Nashville Predators 3:0

/stav série: 2:0/





prvý zápas semifinále Severnej divízie:



Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 1:4

/stav série: 0:1/





druhý zápas semifinále Západnej divízie:



Colorado Avalanche - St. Louis Blues 6:3

/stav série: 2:0/





základná časť:



Calgary - Vancouver 6:2

New York 20. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu zvíťazili v treťom súboji 1. kola play off NHL nad Washingtonom 3:2 po predĺžení. Vďaka presnému zásahu Craiga Smitha z 86. minúty vedú nad Capitals v semifinálovej sérii Východnej konferencie 2:1 na zápasy.Slovenský obranca Zdeno Chára odohral za Washington proti svojmu bývalému klubu 20:04 minúty, mal plusový bod a na brankára vyslal dve strely. Brankár Jaroslav Halák nebol ani na striedačke Bruins.Colorado si poradilo so St. Louis 6:3 aj vďaka štyrom kanadským bodom Nathana MacKinnona. Center prvého útoku zaznamenal hetrik, ku ktorému pridal asistenciu a jeho tím vedie v sérii Západnej konferencie 2:0 na zápasy.V noci na štvrtok ukončilo základnú časť zámorskej profiligy odložené stretnutie Calgary s Vancouverom, v ktorom triumfovali Flames 6:2. Už skôr však bolo isté, že sa ani jeden z tímov neprebojuje do play off.