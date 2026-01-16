< sekcia Šport
Hokejisti bratislavského Slovana zdolali Žilinu 2:1
Ako prví skórovali Vlci, keď sa presadili v 25. minúte po prečíslení v oslabení.
Bratislava 16. januára (TASR) - Hokejisti bratislavského Slovana zdolali v piatkovom šlágri 39. kola Tipsport ligy Žilinu 2:1 po samostatných nájazdoch. V 12. sérii rozhodol o ich štvrtom víťazstve za sebou Samuel Takáč. Zverenci trénera Brada Tappera tak uspeli proti tímu Milana Bartoviča aj v piatom vzájomnom súboji v sezóne, prvýkrát však nebodovali naplno.
Ako prví skórovali Vlci, keď sa presadili v 25. minúte po prečíslení v oslabení. Strelu Patrika Koyša fínsky brankár Henri Kiviaho vyrazil a puk sa od pripraveného Petra Galamboša odrazil do bránky. „Belasí“ odpovedali v 37. minúte zásluhou Jonáša Petereka, ktorý získal puk v útočnom pásme a poslal ho pred bránku, kde sa odrazil za chrbát Romana Rychlíka. Šláger dospel až do samostatných nájazdov, v ktorých rozhodol o víťazstve Slovana v 12. sérii Samuel Takáč, keď sa presadil príklepom spomedzi kruhov.
Tipsport liga - 39. kolo:
HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 37. Peterek, rozh. nájazd Takáč - 25. Galamboš (Koyš). Rozhodcovia: Štefik, Krajčík - Hercog, D. Konc ml., vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 5494 divákov.
Slovan: Kiviaho - Bačik, Acolatse, Zeleňák, Královič, Maier, O'Connor, Ličko - Takáč, Solenský, R. Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Bondra, Peterek, Bakoš - Lupták, Jendek, Petriska
Žilina: Rychlík - Pobežal, Gachulinec, Miller, O. Kotvan, Chicoine, Korenčík - Koyš, Korczak, Kolenič - Mucha, Walega, Ranford - Tkáč, R. Dej, Juščák - Beták, Galamboš, Vašaš
hlasy po zápase /zdroj: Sport 1/:
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Našli sme cestu k víťazstvu. Prvá polovica zápasu nám nevychádzala, Žilina tam bola nebezpečnejšia. Od nášho neuznaného gólu sme sa paradoxne zobudili. Zistili sme, že dravosťou vieme skórovať, začali sme hrať lepšie a sme radi, že v tretej tretine sme hrali lepšie. Detailmi sme vrátili zápas na našu stranu a nájazdy - to bola lotéria. Remíza bola zaslúžená a nájazdy dopadli tak, že sme radi. Samo Takáč je skúsený borec, vyriešil to jednoducho.“
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Odohrali sme dobrý zápas. Nebol tak agresívny z našej strany ako väčšinou, chceli sme hrať zodpovedný hokej, dobre brániť stredné pásmo. Spravili sme dve chyby a dostali sme dva góly, aj keď jeden neplatil. Veľa gólov proti Slovanu nedávame, berieme bod, škoda nájazdov a presilovky pred koncom. Ale berieme aj bod. Brankári chytali výborne.“
