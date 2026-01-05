< sekcia Šport
Hokejisti bratislavského Slovana zvíťazili nad žilinskými Vlkmi
Zatiaľ čo domáci mali za sebou dve prehry, hostia prišli do hlavného mesta po dvoch víťazstvách.
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Hokejisti bratislavského Slovana zvíťazili nad žilinskými Vlkmi 4:1 na domácom ľade v pondelňajšom stretnutí 36. kola Tipsport ligy. Súpera spod Dubňa tak zdolali aj vo štvrtom vzájomnom dueli v sezóne. Líder tabuľky navýšil svoj náskok na 7 bodov.
Zatiaľ čo domáci mali za sebou dve prehry, hostia prišli do hlavného mesta po dvoch víťazstvách. Skóre sa menilo až v 25. minúte, keď sa Sena Acolatse presadil strelou z prvej po ľade spoza ľavého kruhu. Róbert Varga v 35. minúte pridal druhý gól „belasých“ tečom strely Samuela Takáča, ale vzápätí znížil späť na rozdiel jediného gólu zblízka Ryder Korczak, keď ho spoza brány našiel Patrik Koyš. Slovanu vyšiel vstup do tretej tretiny a krátko po konci presilovky zvýšil Jonáš Peterek spomedzi kruhov na 3:1. Z toho istého priestoru rozvlnil sieť v 52. minúte v početnej prevahe Ryam Dmowski, pričom už tretiu asistenciu v zápase si pripísal Takáč.
Tipsport liga - 36. kolo:
HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly: 25. Acolatse (Takáč), 35. R. Varga (Takáč, Ličko), 42. Peterek (Královič, Acolatse), 52. Dmowski (Takáč, Marcinko) - 35. Korczak (Koyš). Rozhodcovia: Stano, Štefik - Durmis, Gegáň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4782 divákov
Slovan: Kiviaho - Maier, Acolatse, Fabuš, Královič, Bačik, Ličko, Zeleňák - Takáč, Marcinko, R. Varga - Dmowski, Peterek, Bondra - Šimun, Petriska, Jendek - Bakoš, Šramatý, Lupták
Žilina: LaCouvée - Miller, Korenčik, J. Pobežal, Gachulinec, Holenda, Chicoine - Koyš, Korczak, Kolenič - Mucha, Walega, Ranford - Drábek, Baláž, A. Bartovič - Beták, Galamboš, Vašaš - Juščák
