Hokejisti Caroliny vyhrali aj deviaty zápas v novej sezóne NHL

Sumáre NHL:



EDMONTON OILERS - NASHVILLE PREDATORS 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)



Góly: 7. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 22. Yamamoto (Hyman, Nugent-Hopkins), 44. Draisaitl (McDavid, Puljujärvi), 45. Shore (Foegele, Barrie), 57. Puljujärvi (Draisaitl, Bouchard) - 7. Duchene (Kunin, Josi), 56. Johansen (Duchene, Josi). Brankári: Koskinen - Ingram, strely na bránku: 30:33, 14.414 divákov.







CHICAGO BLACKHAWKS - CAROLINA HURRICANES 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)



Góly: 2. DeBrincat (Kane, Jones), 23. Kane (Stillman, Entwistle), 29. DeBrincat (Kurashev, Hardman) - 7. Stepan (DeAngelo, Svečnikov), 33. Jarvis (Stepan), 41. Fast (Svečnikov, Slavin), 44. Nečas (Aho, Bear). Brankári: Fleury - Andersen, strely na bránku: 30:32, 16.449 divákov.







COLORADO AVALANCHE - COLUMBUS BLUE JACKETS 4:5 pp (0:0, 2:1, 2:3 - 0:1)



Góly: 21. O'Connor (Kadri, Landeskog), 33. Byram (Kadri, Landeskog), 57. Compher (Byram, Kadri), 60. Byram (MacKinnon, Landeskog) - 37. Bean (Bjorkstrand, Peeke), 42. Sillinger (Voráček, Laine), 45. Sillinger (Carlsson, Laine), 49. Jenner (Nyquist, Bjorkstrand), 62. Bean (Voráček, Sillinger). Brankári: Johansson - Korpisalo, strely na bránku: 32:37, 16.634 divákov.







LOS ANGELES KINGS - ST. LOUIS BLUES 3:2 pp a sn (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 47. Kalijev (Clague, Edler), 53. Kempe (Iafallo, Danault), rozh. nájazd Kalijev - 27. Schenn (Tarasenko, Krug), 60. Krug (Kyrou, Tarasenko). Brankári: Quick - Binnington, strely na bránku: 35:35, 11.756 divákov.

Washington 4. novembra (TASR) - Hokejisti Caroliny vyhrali aj deviaty zápas v novom ročníku zámorskej NHL. V noci na štvrtok si Hurricanes poradili s domácim Chicagom 4:3 a s plným počtom 18 bodov sú najlepší v celej súťaži.Hurricanes prehrávali 0:1 aj 1:3, v záverečnej tretine však dokázali skóre otočiť. Víťazný gól strelil v 44. minúte Martin Nečas. Český útočník po prihrávke Sebastiana Aha prekonal Marca-Andreho Fleuryho strelou z kruhu na vhadzovanie, keď brankárovi Chicaga prepadol puk za chrbát.spokojne konštatoval tréner "hurikánov" Rod Brind'Amour. Svojím premiérovým gólom v NHL sa na výhre podieľal nováčik Seth Jarvis, Frederik Andersen zneškodnil 27 striel súpera a ako 13. brankár histórie vstúpil do sezóny s ôsmimi výhrami za sebou.Carolina je jediný tím, ktorý ešte v novom ročníku nestratil ani bod. Ťahá druhú najdlhšiu víťaznú šnúru na štarte sezóny v histórii profiligy, keď vyrovnala zápis Montrealu (2015/2016). Lepšie boli na tom iba Buffalo (2006/2007) a Toronto (1993/94), ktorí začali sezónu desiatimi triumfami. Hurricanes deviatym víťazstvom v sérii zároveň vyrovnali klubový rekord. Naopak Blackhawks sa naďalej trápia, nestačili im ani dva góly Alexa DeBrincata. Z úvodných 11 stretnutí sezóny vyťažili len štyri body.poznamenal kouč "jastrabov" Jeremy Colliton.Líder Západnej konferencie Edmonton zvíťazil nad Nashvillom 5:2. Tri kanadské body za dva góly a asistenciu zaznamenal Leon Draisaitl, nemecký center je s 20 bodmi (9+11) líder produktivity celej súťaže. O bod za ním zaostáva spoluhráč Connor McDavid, ktorý proti Predators nazbieral dve asistencie a ako druhý hráč Oilers od konca 80-tych rokov bodoval v každom z prvých deviatich zápasov sezóny. V úvode ročníka 2012/2013 ťahal desaťzápasovú bodovú sériu v drese "olejárov" Sam Gagner. Edmonton zastavil víťazné ťaženie "predátorov", ktorí vyhrali predchádzajúce štyri zápasy.povedal pre nhl.com Draisaitl. Nashvillu nepomohli ani dva body Matta Duchenea (1+1).Columbus zvládol divokú prestrelku a uspel na ľade Colorada 5:4 po predĺžení. Prehrával 0:2, následne otočil skóre na 4:2, no dvojgólový náskok premárnil a víťazstvo vydrel až v extračase vďaka presnému zásahu Jakea Beana. Dvadsaťtriročný obranca, ktorý prišiel do tímu pred sezónou z Caroliny, sa po prihrávke Jakuba Voráčka presadil strelou švihom spomedzi kruhov.tešil sa Bean. Bol to pre neho druhý gól v zápase, za Blue Jackets dvakrát skóroval aj nováčik Cole Sillinger. Ten pridal aj jednu asistenciu a stal sa vo veku 18 rokov iba tretím hráčom v klubovej histórii, ktorý predviedol v jednom stretnutí trojbodový výkon. Napodobnil tým Ricka Nasha a Nikitu Filatova. Bilanciu 2+1 mal v drese Avalanche mladý zadák Bowen Byram.Postupne sa rozbiehajú aj "králi" z Los Angeles, ktorí zdolali St. Louis 3:2 po samostatných nájazdoch a naplno bodovali v treťom súboji za sebou. Autorom rozhodujúceho nájazdu v rozstrele bol americký mládežnícky reprezentant narodený v Uzbekistane Arthur Kalijev.