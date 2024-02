Hokejisti Caroliny zvíťazili v nočnom zápase NHL na ľade Arizony

NHL - sumár:



Arizona Coyotes - Carolina Hurricanes 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)



Góly: 15. Guenther – 1. Martinook (Staal), 5. Chatfield (Nečas, Drury), 27. Jarvis, 38. Teräväinen (Drury, Noesen), 45. Bunting (Nečas). Brankári: Vejmelka (47. Villalta) - Kočetkov, strely na bránku: 31:30.







Tempe 17. februára (TASR) - Hokejisti Caroliny zvíťazili v jedinom nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Arizony 5:1. Za Hurricanes zaznamenali po dve asistencie Jack Drury a Martin Nečas. V drese Coyotes chýbal slovenský útočník Adam Ružička, ktorý bol v pozícii zdravého náhradníka.Hostia vstúpili do stretnutia lepšie a Jordan Martinook už po šestnástich sekundách poslal svoj tím do vedenia. V 5. minúte viedla Carolina už 2:0 vďaka Jalenovi Chatfieldovi. Ešte v prvej tretine znížil Dylan Guenther, no to bolo zo strany Arizony všetko. V druhej časti sa presadili Seth Jarvis a počas presilovej hry aj Teuvo Teräväinen. V treťom dejstve ešte upravil výsledok Michael Bunting. Brankár Pjotr Kočetkov predviedol 30 zákrokov. "povedal Rod Brind'Amour, tréner Hurricanes podľa nhl.com.Obranca Brett Pesce sa stal desiatym hráčom v histórii organizácie Caroliny (predtým Hartford Whalers), ktorý odohral 600 zápasov.zhodnotil Pesce svoj jubilejný duel v profilige.Hurricanes triumfovali v šiestom z uplynulých ôsmich duelov a patrí im štvrté miesto vo Východnej konferencii. Arizona prehrala ôsmy zápas v rade, bodovala len na ľade Nashvillu, keď podľahla Predators 4:5 po predĺžení.