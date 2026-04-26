Hokejisti Česka do 18 rokov zdolali Dánsko 9:1
V nedeľnom súboji v Bratislave deklasovali Dánsko 9:1 a priebežne sa dostali na prvé miesto v základnej B-skupine o dva body pred USA.
Autor TASR
Trenčín/Bratislava 26. apríla (TASR) - Hokejisti Česka si na na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov na Slovensku pripísali na konto tretie víťazstvo. V nedeľnom súboji v Bratislave deklasovali Dánsko 9:1 a priebežne sa dostali na prvé miesto v základnej B-skupine o dva body pred USA. Američania majú ešte k dispozícii pondelkový zápas s Nemeckom, Česi už svoje účinkovanie v skupine ukončili a budú čakať na meno štvrťfinálového súpera.
MS hráčov do 18 rokov
B-skupina /Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Bratislava/:
Česko – Dánsko 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)
Góly: 5. Šebesta, 11. Huk, 23. Sedláček, 30. Holejšovský, 37. Sedláček, 41. Řípa, 44. Nedorost, 54. Tománek, 58. Šebesta – 12. Christensen
tabuľka B-skupiny:
1. Česko 4 2 1 1 0 16:7 9
2. USA 3 2 0 1 0 13:4 7
3. Švédsko 3 1 0 0 2 9:13 3
4. Dánsko 3 1 0 0 2 5:12 3
--------------------------------
5. Nemecko 3 0 1 0 2 6:13 2
