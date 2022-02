Hokejisti Česka zvíťazili nad ROC po predĺžení

ROC - Česko 5:6 po predĺžení (1:1, 1:2, 3:2 - 0:1)



Góly: 5. Tkačov (Gusev, Nesterov), 33. Nesterov (Gusev, Plotnikov), 44. K. Semjonov (Plotnikov, Andronov), 47. Gricjuk (Gusev, Tkačov), 49. Čibisov (Vojnov, Šipačov) - 13. Kundrátek (Červenka, Stránský), 39. Krejčí (Červenka, Kundrátek), 40. Špaček (Šulák, Sobotka), 44. Klok (T. Zohorna, H. Zohorna), 65. Šulák (Krejčí). Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), Nord – Lundgren (obaja Švéd.), Nikulainen (Fín.), vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše Voronkov (ROC) 5 + DKZ za útok na hlavu, presilovky: 1:4, oslabenia: 0:0, 921 divákov.



zostavy:



ROC: Fedotov – Nesterov, Nikišin, Jelesin, Jakovlev, Vojnov, Telegin, Šaripzjanov – Čibisov, Šipačov, Galijev – Gricjuk, Tkačov, Gusev – Voronkov, Karnauchov, Slepyšev – Grigorenko, Andronov, Plotnikov – Semjonov



Česko: Hrubec – Mozík, Šulák, Kundrátek, Jeřábek, Knot, Klok, Sklenička – Hyka, Krejčí, Sedlák – Sobotka, Kovář, Červenka – Řepík, Špaček, Stránský – H. Zohorna, T. Zohorna, Smejkal – Lenc

Švajčiarsko - Dánsko 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)



Góly: 16. Corvi, 45. Loeffel, 58. Hercog - 21. Regin, 22. Storm, 34. Bödker, 42. Meyer, 60. Storm

1. ROC 3 2 0 1 0 8:6 7



2. Dánsko 3 2 0 0 1 7:6 6



3. Česko 3 0 2 0 1 9:8 4



4. Švajčiarsko 3 0 0 1 2 4:8 1

Peking 12. februára (TASR) - Hokejisti Česka zvíťazili v zápase A-skupiny na ZOH v Pekingu nad tímom Ruského olympijského výboru 6:5 po predĺžení. O víťazovi napokon rozhodla strela obrancu Libora Šuláka v presilovke. Hráči ROC obsadili napriek prehre 1. priečku v A-skupine a postúpili do štvrťfinále. Čechov čaká osemfinálový zápas.Lepší štart do zápasu mali ruskí hráči, ktorým k tomu pomohla aj presilovka v 2. minúte. V nej sa síce Česi ubránili, ale ich brankár Hrubec kapituloval v 5. minúte po strele Tkačova - 1:0. Inkasovaný gól naštartoval český tím k väčšej aktivite a v 7. minúte boli blízko ku gólu. Brankár Fedotov si však udržal turnajovú nepriestrelnosť aj po šanci Krejčího, ktorému zmaril zákrok efektným zákrokom lapačkou. V 12. minúte sa Česi dostali k prvej presilovke, v ktorej Kundrátek ťažil z Kovářovho clonenia a prekonal Fedotova - 1:1.Český brankár Hrubec v 28. minúte podržal svoj tím po šanci Grigorenka, ale v 33. minúte predsa len išli hráči ROC do vedenia. V takmer minútovej presilovke o dvoch hráčov si vytvorili tlak, ktorý vyústil do presnej strely obrancu Nesterova - 2:1. Záver druhej časti však patril Čechom. Ruský útočník Voronkov dostal trest na 5 minút a do konca zápasu a Česi vyťažili z dlhej presilovky dva góly. Po Červenkovej prihrávke pohotovo vyrovnal Krejčí (2:2) a Fedotov nestačil ani na strelu Špačka - 2:3.Od 44. minúty bol stav už 2:4, keď Klok využil zakrytý výhľad Fedotova. Potom však prišiel vydarený úsek ruského tímu. Po závare pred Hrubcom sa ideálne zorientoval Semjonov a znížil na 3:4. V 47. Gricjuk využil nedorozumenie českých obrancov a vyrovnal na 4:4. O dve minúty už Rusi viedli 5:4, keď po sérii gólových príležitostí Čibisov prekvapil Hrubca. Gólovo bohatý úsek hry zakončil Hyka, ktorý strelou z ostrého uhla nachytal brankára Fedotova - 5:5. Do konca tretej tretiny si tímy dávali väčší pozor na defenzívu a vyložených šancí ubudlo.Česi sa v predĺžení dostali k presilovke, v ktorej dlho zvierali súpera. Krátko pred návratom vylúčeného Nikišina sa k strele dostal obranca Šulák a rozhodol o víťazstve Česka.