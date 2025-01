NHL - sumár



New York Rangers - Colorado Avalanche 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)



Góly: 8. Carrick (Rempe, Vaakanainen), 9. Trocheck (Lafreniere, Panarin), 39. Borgen (Smith, Cuylle), 56. Panarin (Trocheck, Smith) - 6. Drury (Middleton, Drouin), 7. Makar (Nečas, MacKinnon), 15. Makar (MacKinnon, Nečas), 37. Pärssinen (Mittelstadt), 60. Lehkonen (Makar). Brankári: Šesťorkin - Blackwood, strely na bránku: 38:21

New York 26. januára (TASR) - Hokejisti Colorada Avalanche zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 5:4 v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL. O ich triumfe rozhodol 15 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Artturi Lehkonen. V úniku dvoch proti jednému zužitkoval prihrávku Calea Makara, ktorý sa krátko predtým vrátil z trestnej lavice.Makar získal v zápase tri kanadské body za dva góly a asistenciu. Prvý gól po nedávnej výmene z Caroliny strelil útočník Jack Drury, ktorý otvoril skóre v 6. minúte. Prvé body v novom pôsobisku získal po výmene za Mikka Rantanena aj český útočník Martin Nečas, ktorý prihral na dva góly. Rangers nebodovali prvýkrát po desiatich zápasoch. Pre Avalanche to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách.