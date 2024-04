Hokejisti Dallasu zablokovali 24 striel Vegas

Las Vegas 30. apríla (TASR) - Víťazi Západnej konferencie hokejovej NHL z Dallasu prehrávali po úvodných dvoch domácich zápasoch play off 0:2 a zdalo sa, že Vegas bude po roku opäť nad ich sily. Stars však potvrdili, že v prebiehajúcej sezóne sú najlepší tím na súperových klziskách a obetavými výkonmi dokázali vyrovnať štvrťfinálovú sériu na 2:2. Ich brankár Jake Oettinger chytil v noci na utorok 32 striel "zlatých rytierov", no ďalších 24 pred ním zablokovali jeho spoluhráči a vo Vegas vyhrali 4:2.



Stars vo štvrtom zápase dvakrát vyrovnali a od 39. minúty viedli 3:2. V záverečnej tretine zo všetkých síl bránili tesný náskok, vrhali sa do striel súpera a zablokovali ich v nej až 16. Poslednú z nich pri súperovej power play Roope Hintz. Prvého centra Dallasu rana príklepom od Noaha Hanifina očividne bolela, no krátko po nej prišla víťazná odmena, keď sa k nemu odrazil puk a z vlastného obranného pásma ho poslal cez celé klzisko do prázdnej bránky súpera.



"Sú to práve tieto momenty, ktoré rozhodujú o tom, či vyhráte trofej alebo idete domov," povedal pre nhl.com brankár Dallasu Oettinger. "Ak chcete v tejto lige vyhrať, musíte za to zaplatiť. A toto bol perfektný príklad," doplnil kapitán Jamie Benn, ktorý zablokoval dve strely.



Dallas, ktorý vyhral Západnú konferencie a len bod mu chýbal na víťazov Prezidentskej trofeje z New Yorku Rangers, neodštartoval sériu ideálne. Na domácom ľade prehral s 3:4 a 1:3 a črtal sa scenár z uplynulej sezóny, keď v konferenčnom finále podľahol Vegas 2:4 a jeho súper si nakoniec prišiel pre trofej. Aj teraz išli Stars do Nevady pod veľkým tlakom, no "hviezdy" potvrdili, že na štadiónoch súpera im to v prebiehajúcom ročníku ide. V základnej časti tam nazbierali až 57 bodov, čo bolo najviac zo všetkých tímov NHL. V prvom zápase vyhrali tesne 3:2 po predĺžení a v noci na utorok ubránili tesný náskok.



"Nie je koniec, pokiaľ sa nevzdáte. Nikto z nás sa nevzdal a teraz sme späť v sérii. Nemôžem byť viac hrdý na týchto chalanov a na tie rozhodujúce drobnosti, ktoré robili. Na to, ako nám Pete DeBoer kázal hrať tým správnym spôsobom," pochvaľoval si Oettinger.



Hlavný kouč Dallasu po zápase vyzdvihol šírku kádra a aj to, že o góly sa podelili tri zo štyroch formácií. Víťazný dal Ty Dellandrea, od ktorého ramena sa odrazila strela Craiga Smitha. Obaja útočníci štvrtej formácie nastúpili namiesto zranených Masona Marchmenta a Radka Faksu. "Nielenže naskočili do zápasu, ale rozhodli. Šírka kádra je veľká a je to cítiť. Títo chalani sú naozaj fantastickí," povedal.