Slováci zdolali Švajčiarov 3:0, Honzek: Ukázali sme charakter

MS do 20 rokov, B-skupina:



SLOVENSKO - Švajčiarsko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 9. Honzek (Repčík), 59. Repčík (Mešár), 60. Petrovský. Rozhodovali: Eriksson (Švéd.), Hinterdobler (Nem.)- Heffner (Nem.), Riecken (Rak.), vylúčení: 5:1, presilovky a oslabenia: 0:0, 986 divákov.



SLOVENSKO: Gajan - Štrbák, Nátny, Kmec, Žabka, Pišoja, Radivojevič, Moško - Mešár, Petrovský, Sýkora - Čiernik, Dvorský, Mišiak - Pekarčík, Repčík, Honzek - Žlnka, Dej, Suchý



Švajčiarsko: Beglieri - Dioncio, Terraneo, Füllemann, Muggli, Bünzli, Ustinkov, Christe - Müller, Schild, Taibel - Reinhard, Rod, Weber - Braillard, Meier, Reber - Gredig, Jenni, Meier



Hlasy po zápase /zdroj JOJ Šport/:



Ivan Feneš, tréner SR: "Víťazstvo sa rodilo ťažko. Neinkasovali sme žiadny gól, čiže sú to dobré pocity, ale veľa sme sa narobili. Je to ´dvadsiatkový´ hokej a chyby sa v zápasoch určite robia. Hráči sú stále v procese učenia. My však vždy stojíme za nimi a keď príde chyba, tak ich musíme podporiť. Oslabenia nás stáli enormné množstvo síl a my sme to cítili. Bolo to kľúčové v tomto zápase. Hľadali sme cestu, ako z toho von, čakali sme na nejakú presilovku, ktorá prišla až v 3. tretine."



Samuel Honzek, autor víťazného gólu: "Bol to náročný zápas, možno ešte ťažší ako proti Čechom. Ukázali sme charakter a nezlomnosť. Veľká vďaka ide brankárovi Gajanovi, ktorý nás viackrát podržal. Sme radi, že máme ďalší víťazný zápas. V trestnom strieľaní som si veril, aj keď som bol dosť zadýchaný. Mohol som ešte viac naznačiť, žiaľ, nepremenil som ho, ale som šťastný, že sme vyhrali."



Dávid Nátny, obranca SR: "Veľmi ťažký zápas, vybojované víťazstvo, ale dôležité sú tri body, nikto sa nebude pýtať, ako to prebiehalo. Fungujú nám oslabenia, Adam Gajan nás drží v bránke, verím, že to tak bude aj v ďalšom priebehu turnaja."



Göteborg 27. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili aj v druhom zápase juniorského svetového šampionátu. V stredajšom stretnutí B-skupiny zdolali vo švédskom Göteborgu rovesníkov zo Švajčiarska 3:0. Veľkou oporou slovenského mužstva bol brankár Adam Gajan, ktorý zneškodnil všetkých 36 pokusov "helvétov".Slováci čelili húževnatému súperovi, ktorý strieľal z každej možnej pozície, no Gajan viackrát podržal svoj tím aj pri tutovkách Švajčiarov. Slovenská dvadsiatka zvládla duel po taktickej stránke a gólovo sa presadili Samuel Honzek, Peter Repčík a Servác Petrovský. Posledný menovaný je s troma gólmi najlepší strelec turnaja. Devätnásťročný prospekt Minnesoty Wild vedie po dvoch dueloch so štyrmi bodmi (3+1) aj poradie kanadských bodov.V ďalšom zápase sa zverenci Ivana Feneša predstavia v piatok 29. decembra tiež o 12.00 h proti Nórsku. V základnej skupine ich potom ešte čakajú Američania (31. decembra o 12.00).Švajčiari riešili v prvom dejstve všetky situácie jednoducho a každú príležitosť využili na strelecký pokus. Slovákov prestrieľali 14:6, neboli však efektívni a v 9. minúte ich súper potrestal. Výrazný podiel na otváracom góle zápasu mal Repčík, po ktorého individuálnom prieniku dorazil Honzek puk za chrbát švajčiarskeho brankára Beglieriho. V 15. minúte podržal Slovákov brankár Gajan, ktorý zneškodnil pokus Füllemanna a následná dorážka mierila iba do bočnej žŕdky.Na začiatku prostrednej časti hry mali Slováci možnosť odskočiť súperovi na rozdiel dvoch gólov. Švajčiarsky útočník Schild pri bekčekingu fauloval unikajúceho Honzeka, za čo hlavný arbiter nariadil trestné strieľanie. Honzek sa snažil rozpohybovať si brankára, no bekhendom poslal puk iba do jeho hokejky.Slováci mali veľkú oporu v Gajanovi aj v záverečnom dejstve, keď podržal svoj tím v 44. minúte – v presilovej hre schoval do lapačky tutovku Webera. Slovenský brankár neinkasoval ani v 50. minúte, keď ramenom vyrazil pokus Müllera. Slováci si v 54. minúte vybojovali zásluhou Sýkoru prvú početnú výhodu v zápase, no paradoxne v nej mali najväčšiu šancu Švajčiari. V útočnom pásme zaváhal na modrej čiare Štrbák, ktorému puk vypichol Gredig, ale svoj únik nepretavil na gól. V závere Švajčiarsko vrhlo všetko do útoku a v hre bez brankára inkasovali dvakrát do prázdnej bránky od Repčíka a Petrovského.