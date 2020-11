Hokejisti Dukly Michalovce a Dukly Trenčín nastúpili v dohrávke 10.kol

dohrávka 10. kola TEL:



Dukla Ingema Michalovce - Dukla Trenčín 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)



Góly: 27. Lalancette (Southorn, Takáč), 37. Regenda (Takáč, McCormack), 43. Török (Mihálik) – 40. Alderson (Ackered, N. Shore), 59. N. Shore (Ackered). Rozhodovali: Korba, Štefík – Bogdaň, Beniač, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Michalovce: Tomek – Southorn, McCormack, Ventelä, Mihálik, Ťavoda, Louis, Zekucia – Regenda, Hickmott, Šoltés – Takáč, Lalancette, Bartánus – Majdan, Galamboš, Török – Chalupa, Češík, Mašlonka – Ragan



Trenčín: Valent – Ackered, Lemcke, Stacha, Bokroš, E. Švec, Rajnoha, Sládok – Bezúch, Kettunen, Alderson – Hecl, Valach, Chromiak – Okuliar, N. Shore, D. Shore – Krajč, J. Švec, Kukuča – Ferenyi



Michalovce 24. novembra (TASR) - Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili v utorkovej dohrávke 10. kola Tipos extraligy nad Duklou Trenčín 3:2.Michalovce po nezdare v uplynulom kole, keď prehrali doma s Miškovcom 1:2, chceli tentoraz bodovať naplno. Rovnaké ambície však mali aj Trenčania, ktorí posilnení o zámorské trio Justin Lemcke, Nick Shore a Drew Shore zdolali v nedeľu Liptovský Mikuláš 5:1. V prvej tretine však boli aktívnejší domáci, ale gól sa im rovnako ako Trenčanom streliť nepodarilo.Po zmene strán prišli veľké šance Trenčanov, ale ani hostia sa z gólu netešili. Blízko k nemu mal v 25. minúte Christophe Lalancette, ale trafil iba hornú žŕdku. Ten istý hráč už však o dve minúty mieril presne a poslal domácich do vedenia. Trenčín mal potom šance na vyrovnanie, ale v 37. minúte dal Pavol Regenda druhý gól Michaloviec. Dvojgólový náskok si však do kabín neodniesli, pretože 55 sekúnd pred sirénou znížil Brandon Alderson.Tretia tretina priniesla dramatický záver. Najskôr poslal domácich opäť do dvojgólového vedenia Tomáš Török, no tri minúty pred koncom duelu odvolal tréner Ján Pardavý brankára Valenta a hostia to skúsili v šiestich. Minútu a pol pred sirénou znížil Nick Shore, ale domáci si napokon tesný náskok udržali.