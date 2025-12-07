< sekcia Šport
Hokejisti Dukly Michalovce vyhrali na ľade Spišskej Novej Vsi
Spišiaci sa ujali vedenia v 17. minúte zásluhou presilovkového zásahu Damiena Girouxa, no hostia dokázali v druhej tretine otočiť skóre gólmi Jakea Virtanena a Igora Safaralejeva.
Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - Hokejisti Michaloviec vyhrali v 26. kole Tipsport ligy na ľade Spišskej Novej Vsi 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil v tretej sérii Connor Welsh. Dukla bodovala v treťom zápase za sebou a z jedenástej pozície sa dotiahla na desiatu Spišskú Novú Ves na rozdiel jedného bodu.
Spišiaci sa ujali vedenia v 17. minúte zásluhou presilovkového zásahu Damiena Girouxa, no hostia dokázali v druhej tretine otočiť skóre gólmi Jakea Virtanena a Igora Safaralejeva. Duel poslal do predĺženia v 54. minúte v početnej výhode Marek Viedenský. Napokon museli rozhodnúť až nájazdy, v nich bol za domácich úspešný len Kaspick, kým za hostí sa presadili Virtanen a Welsh.
Spišiaci sa ujali vedenia v 17. minúte zásluhou presilovkového zásahu Damiena Girouxa, no hostia dokázali v druhej tretine otočiť skóre gólmi Jakea Virtanena a Igora Safaralejeva. Duel poslal do predĺženia v 54. minúte v početnej výhode Marek Viedenský. Napokon museli rozhodnúť až nájazdy, v nich bol za domácich úspešný len Kaspick, kým za hostí sa presadili Virtanen a Welsh.
Tipsport liga - 26. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 2:3 pp a sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 17. Giroux (Rapáč, Archambault), 54. Viedenský (Turanský, Zajac) - 21. Virtanen (Spodniak, Martel), 40. Safaralejev (Fominych), rozh. nájazd Welsh. Rozhodcovia: Lesay, Jobbágy – Jurčiak, Tomáš, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1788 divákov.
HK Spišská Nová Ves: Godla – McIssac, Romaňák, Žiak, Groch, Zajac, Barcík – Džugan, Kaspick, Rapáč – Archambault, Giroux, Laferriere – Drábek, Viedenský, Turanský – Vandas, Vartovník, Števuliak
HK Dukla Michalovce: Glosár (65. Durný) – Welsh, Bindulis, Stripai, Kubka, Meliško, Macejko, Rimko – Spodniak, Virtanen, Martel – Safaralejev, Kytnár, Fominych – Michnáč, Lichanec, Stahoň – Hrabčák, Bartánus, Varga
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 2:3 pp a sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 17. Giroux (Rapáč, Archambault), 54. Viedenský (Turanský, Zajac) - 21. Virtanen (Spodniak, Martel), 40. Safaralejev (Fominych), rozh. nájazd Welsh. Rozhodcovia: Lesay, Jobbágy – Jurčiak, Tomáš, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1788 divákov.
HK Spišská Nová Ves: Godla – McIssac, Romaňák, Žiak, Groch, Zajac, Barcík – Džugan, Kaspick, Rapáč – Archambault, Giroux, Laferriere – Drábek, Viedenský, Turanský – Vandas, Vartovník, Števuliak
HK Dukla Michalovce: Glosár (65. Durný) – Welsh, Bindulis, Stripai, Kubka, Meliško, Macejko, Rimko – Spodniak, Virtanen, Martel – Safaralejev, Kytnár, Fominych – Michnáč, Lichanec, Stahoň – Hrabčák, Bartánus, Varga