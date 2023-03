Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili na ľade Slovana Bratislava

HC Slovan Bratislava - Dukla Ingema Michalovce 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 24. Harris (Pecararo), 55. Minárik (MacKenzie, Takáč) – 31. Vašaš (Mihálik, Michalčin), 59. Zabusovs (Pereskokov, Glazkov), 67. Galamboš (Michalčin, Glazkov). Rozhodovali: Korba, Hronský – Bogdaň, D. Konc ml., vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše Duke (Slovan) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, 7215 divákov.



/stav série 1:1/



Slovan: Coreau - MacKenzie, Golian, Kallen, Beňo, Gachulinec, Sersen – Pecararo, Harris, Shcherbak – Fominykh, Duke, Haščák – Zigo, Kytnár, Takáč – Török, Minárik, Matoušek – Kukumberg



Michalovce: Škorvánek - Osburn, Hammond, Mihálik, Michalčin, Macejko, Glazkov – Pereskokov, Suja, Vašaš – Puliš, Galamboš, Paločko – Garreffa, Buc, Zabusovs – Bazevičs, Chalupa, Okoličány

HC Košice - HK Nitra 4:3 po predĺžení a sam. nájazdoch (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 7. Fejes (Pollock, Bartánus), 24. Pollock (Chovan, Southorn), 51. Pollock (Bartánus, Southorn), rozh. sam. nájazd Chovan - 33. Gill (Krivošík), 40. Buncis (Sýkora, Stacha), 56. Green (Krivošík, Baláž). Rozhodovali: T. Orolin, Žák - Durmis, Šoltés, vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše Gajdoš (Nit.) 5 min. + DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, 6068 divákov.



/stav série: 2:0/



Košice: Janus - Olsson, Breton, Šedivý, Southorn, Ferenc, A. Bartoš - Jääskeläinen, Chovan, Rogoň - Bartánus, Pollock, Fejes - Lamper, Slovák, Paršin - Hovorka, Linet, Havrila



Nitra: Kašík - Green, Mezei, Bodák, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Pupák - Krivošík, Baláž, Bajtek - Lacka, Gill, Sýkora - Elmer, Hrnka, Tvrdoň - Leščenko, Buncis, Knies

Bratislava 18. marca (TASR) - Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili v druhom súboji štvrťfinále play off Tipos extraligy na ľade Slovana Bratislava 3:2 po predĺžení a sériu hranú na štyri víťazné zápasy vyrovnali na 1:1. Séria sa teraz presunie na Zemplín, v Michalovciach sa tretí a štvrtý zápas odohrá v utorok 21. marca resp. v stredu 22. marca.Domáci hokejisti išli do vedenia v 24. minúte po góle Branta Harrisa, no Dukla vyrovnala o sedem minút neskôr po teči Filipa Vašaša. V tretej tretine vrátil Slovanu vedenie Jakub Minárik, ale v presilovke sa presadil Patrik Zabusovs. V predĺžení rozhodol Peter Galamboš. Arbitri jeho víťazný zásah najskôr neuznali, pretože jeho spoluhráč Suja mal hokejku vysoko, no útočník Michaloviec sa puku nedotkol a tak po druhom vzhliadnutí videa rozhodcovia svoj verdikt správne zmenili.Hokejisti HC Košice zvíťazili v druhom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy nad HK Nitra 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Víťazný gól strelil kapitán "oceliarov" Michal Chovan. Košičania vedú v sérii hranej na štyri víťazné zápasy 2:0.Domáci viedli gólmi Huntera Fejesa a Bretta Polocka 2:0, no Nitra zásluhou Sahira Gilla v presilovke a Filipsa Buncisa v oslabení vyrovnala na 2:2. V 51. minúte sa svojím štvrtým gólom v sérii v presilovke presadil Brett Pollock, no Nitra vyrovnala zásluhou obrancu Lukea Greena. O víťazovi sa nerozhodlo v riadnom hracom čase a ani v 20-minútovom predĺžení, v ktorom mala Nitra presilovku. V samostatných nájazdoch skórovali Denis Paršin, Sahir Gill, Michal Chovan a Marek Bartánus.Séria sa presunie do Nitry, tretí duel je na programe v utorok 21. marca.